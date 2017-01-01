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İzmit Belediyesi'ndeki x-ray cihazı yenilenecek



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin merkez binası Belsa girişteki x-ray cihazı yenilemesi ihalesi yapıldı.

İzmit Belediyesi girişinde bulunan x ray cihazının eski olması ve işlev görmemesi üzerine yeni cihaz alımıyla ilgili ihale yapıldı. Yaklaşık maliyeti 65 bin 233 TL olan x ray cihazı alım ihalesine katılan Denge Elektronik firması 48 bin 250 TL, Agop Havluciyan firması 70 bin 880 TL ve Feıhmann Savunma firması da 59 bin 400 TL teklif verdi.

(KK-RFK-Y)



14.04.2017 12:15:35 TSI

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