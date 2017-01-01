14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Manisa'da 2 bin 500 metrelik dere çalışması

14 Nisan 2017 Cuma, 12:08
Manisa'da 2 bin 500 metrelik dere çalışması
Manisa'da 2 bin 500 metrelik dere çalışması

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde başladığı 2 bin 500 metrelşk dere temizlik çalışmasını tamamladı.
MASKİ, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın, Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde başladığı dere temizlik çalışması noktalandı. Toplamda yapılan 2 bin 500 metrelik temizlik çalışması sonrası, dereden kaynaklı haşere sorunu da ortadan kaldırıldı. Vatandaşların uzun yıllardır yaşadığı sıkıntıyı çözen MASKİ ekiplerinin çalışmaları takdir topladı. Türkiye Muhtarlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Güzelköy Mahalle Muhtarı Arif Akbulut, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün tüm Manisa'ya eşit hizmet götürdüğünü ifade ederek kendi mahallelerinde de yapılan çalışmalar için teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Akbulut, "Deremiz temizlenerek vatandaşlarımıza çok büyük hizmet yapıldı. Deremiz tamamıyla pislik içerisindeydi. Yılanlar, fareler vatandaşlarımızın evlerine gidiyordu. Deremiz bir uçtan bir uca temizlendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.
(AY-Y)

14.04.2017 12:15:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yunusemre'de erken 23 Nisan coşkusu
YEREL

YUNUSEMRE'DE ERKEN 23 NİSAN COŞKUSU
Kulalı esnaftan 'evet' şiiri
YEREL

KULALI ESNAFTAN 'EVET' ŞİİRİ
İmar planları için teknolojik adım
YEREL

İMAR PLANLARI İÇİN TEKNOLOJİK ADIM
Çocuklar &quot;Hayvan Çiftliği&quot; ile eğlendi
YEREL

ÇOCUKLAR "HAYVAN ÇİFTLİĞİ" İLE EĞLENDİ
CHP Grup Başkanvekili Özel:
YEREL

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZEL:

Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Yokuşlu mahalleye merdivenli çözüm
YEREL

YOKUŞLU MAHALLEYE MERDİVENLİ ÇÖZÜM
İsmail Türk Ortaokulu yeni görünümüne kavuştu
YEREL

İSMAİL TÜRK ORTAOKULU YENİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTU
Başkan Mersinli: &quot;Manisa gereken cevabı pazar günü verecek&quot;
YEREL

BAŞKAN MERSİNLİ: "MANİSA GEREKEN CEVABI PAZAR GÜNÜ VERECEK"
Manisa'da 112 STK 'evet' için çalışıyor
YEREL

MANİSA'DA 112 STK 'EVET' İÇİN ÇALIŞIYOR
STK'lardan Vali Güvençer'e davet
YEREL

STK'LARDAN VALİ GÜVENÇER'E DAVET
Recep Tayyip Erdoğan'a ödül
YEREL

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A ÖDÜL
Turgutlu'ya yeni taksi durakları
YEREL

TURGUTLU'YA YENİ TAKSİ DURAKLARI
Özel güvenlik sayısı polislerden fazla
YEREL

ÖZEL GÜVENLİK SAYISI POLİSLERDEN FAZLA
Turgutlulu öğrencilerden fidan dikimi
YEREL

TURGUTLULU ÖĞRENCİLERDEN FİDAN DİKİMİ
MASMEK, Korece ve Rusça'nın ardından İspanyolca kursu açıyor
YEREL

MASMEK, KORECE VE RUSÇA'NIN ARDINDAN İSPANYOLCA KURSU AÇIYOR
Şehit aileleri ve gazilerden 'evet'e tam destek
YEREL

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDEN 'EVET'E TAM DESTEK
Manisa'da seçmen sayısı yaklaşık 19 bin kişi arttı
YEREL

MANİSA'DA SEÇMEN SAYISI YAKLAŞIK 19 BİN KİŞİ ARTTI
Güzelyur Mahallesine yeni pazar yeri müjdesi
YEREL

GÜZELYUR MAHALLESİNE YENİ PAZAR YERİ MÜJDESİ
MASKİ ve Manisa CBÜ'den işbirliği
YEREL

MASKİ VE MANİSA CBÜ'DEN İŞBİRLİĞİ
Madde bağımlılığına karşı 'Kendine İyi Bak' projesi
YEREL

MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI 'KENDİNE İYİ BAK' PROJESİ
Ahmetli Çayı güvenli hale getirildi
YEREL

AHMETLİ ÇAYI GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ
Akhisarlı MHP'liler 'Evet' için toplandı
YEREL

AKHİSARLI MHP'LİLER 'EVET' İÇİN TOPLANDI
Vali Güvençer'den referandum açıklaması
YEREL

VALİ GÜVENÇER'DEN REFERANDUM AÇIKLAMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Lyon Başkanı Aulas'tan Beşiktaş'a şok suçlama!
FUTBOL

LYON BAŞKANI AULAS'TAN KÜSTAH SÖZLER!

 1
  • 2 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...
  • 3 Sırrını ortaya çıkardı!
  • 4 Hırsız korkusu bunu da yaptırdı!