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Emet'te antika silahlar ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, antika değerinde silahlar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığınca Emet ilçe sınırları içerisinde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında E.E. isimli kişinin kullandığı araçta yapılan aramada, araç içerisinde 3 şüpheli ile birlikte 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen antika değerinde 5 taban adet tabanca, 2 adet tüfek ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 adet köstekli saat, 1 adet Osmanlıca yazılı mühür ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda olayın şüphelisi olduğunu belirtilen 3 kişi gözaltına alınarak adli tahkikata başlatıldı. (Tİ - EFE)



14.04.2017 12:18:08 TSI

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