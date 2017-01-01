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U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakaları başladı

- Ankara temsilcisi Sincan Spor ve Zonguldak temsilcisi Karadeniz Ereğli Spor turnuvaya veda etti



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te oynanacak U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarının ilk iki günü sona ererken, turnuvaya Ankara temsilcisi Sincan Spor ve Zonguldak temsilcisi Karadeniz Ereğli Spor veda etti.

Bozüyük 1 Nolu Sahada oynanan U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarının ilk gününde A grubun oynana ilk maçta Ankara temsilcisi Sincan Spor, İstanbul temsilcisi Bağlarbaşı Spor'a 1-0 yenilerek turnuvaya mağlubiyetle başladı. Günün ikinci maçında B Grubunun ilk maçında Zonguldak temsilcisi Karadeniz Ereğli Spor, Eskişehir temsilcisi Sağlık Spor'a 4-0 yenilirken, turnuvaya kötü başlayan diğer bir takım oldu.

U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarının ikinci gününde Bozüyük 1 Nolu Sahada oynanan A Grubu ikinci karşılaşmasında Kocaeli temsilcisi Dilovası Belediyespor, Sincan Spor'u 1-0 yendi. Sincan Spor bu mağlubiyetle gruptaki oynadığı 2 maçı da kaybederek bir üst kademeye yükselme şansını kaybetti. B Grubunun ikinci maçında Yalova temsilcisi Safranyolu Doğuş Spor Karadeniz Ereğli Spor karşı karşıya geldi. Bu maç 2-2'lik skorla sonuçlanırken, Karadeniz Ereğli Spor oynadığı iki maçta 1 puan toplayarak bir üst kademeye çıkma şansını kaybetti.

Turnuvanın üçüncü gününde Bilecik Edebali Stadında oynanacak A Grubu mücadelesinde İstanbul temsilcisi Bağlarbaşı Spor- Kocaeli temsilcisi Dilovası Belediyespor karşı karşıya gelirken, B Grubunda ise; Eskişehir temsilcisi Sağlık Spor- Yalova temsilcisi Safranyolu Doğuş Spor karşı karşıya gelecek.

(CKT-MET-Y)



14.04.2017 12:20:27 TSI

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