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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakaları başladı

14 Nisan 2017 Cuma, 12:12
U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakaları başladı
U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakaları başladı
- Ankara temsilcisi Sincan Spor ve Zonguldak temsilcisi Karadeniz Ereğli Spor turnuvaya veda etti

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te oynanacak U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarının ilk iki günü sona ererken, turnuvaya Ankara temsilcisi Sincan Spor ve Zonguldak temsilcisi Karadeniz Ereğli Spor veda etti.
Bozüyük 1 Nolu Sahada oynanan U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarının ilk gününde A grubun oynana ilk maçta Ankara temsilcisi Sincan Spor, İstanbul temsilcisi Bağlarbaşı Spor'a 1-0 yenilerek turnuvaya mağlubiyetle başladı. Günün ikinci maçında B Grubunun ilk maçında Zonguldak temsilcisi Karadeniz Ereğli Spor, Eskişehir temsilcisi Sağlık Spor'a 4-0 yenilirken, turnuvaya kötü başlayan diğer bir takım oldu.
U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarının ikinci gününde Bozüyük 1 Nolu Sahada oynanan A Grubu ikinci karşılaşmasında Kocaeli temsilcisi Dilovası Belediyespor, Sincan Spor'u 1-0 yendi. Sincan Spor bu mağlubiyetle gruptaki oynadığı 2 maçı da kaybederek bir üst kademeye yükselme şansını kaybetti. B Grubunun ikinci maçında Yalova temsilcisi Safranyolu Doğuş Spor Karadeniz Ereğli Spor karşı karşıya geldi. Bu maç 2-2'lik skorla sonuçlanırken, Karadeniz Ereğli Spor oynadığı iki maçta 1 puan toplayarak bir üst kademeye çıkma şansını kaybetti.
Turnuvanın üçüncü gününde Bilecik Edebali Stadında oynanacak A Grubu mücadelesinde İstanbul temsilcisi Bağlarbaşı Spor- Kocaeli temsilcisi Dilovası Belediyespor karşı karşıya gelirken, B Grubunda ise; Eskişehir temsilcisi Sağlık Spor- Yalova temsilcisi Safranyolu Doğuş Spor karşı karşıya gelecek.
(CKT-MET-Y)

14.04.2017 12:20:27 TSI
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