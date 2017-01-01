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Ağrı'da İstihdamda Milli Seferberliği

14 Nisan 2017 Cuma, 12:15
Ağrı'da İstihdamda Milli Seferberliği
Ağrı'da İstihdamda Milli Seferberliği

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - İŞKUR Ağrı İl Müdürü Gıyas Güven başkanlığında "İstihdamda Milli Seferberlik" kapsamında mali müşavirleriyle istihdam toplantısı yapıldı.
Özel bir Restoran'da düzenlenen kahvaltıya İŞKUR Ağrı İl Müdürü Gıyas Güven, ATSO başkanı Saim Alpaslan ve mali müşavirleri katıldı. İŞKUR Ağrı İl Müdürü Gıyas Güven, kahvaltıda mali müşavirlere istihdam şartları anlatırken, il genelindeki esnafların faydalanması için mali müşavirlerle beraber hareket edilmesi kararlaştırıldı.
(AG-Y)

14.04.2017 12:23:02 TSI
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