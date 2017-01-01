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Halk oylamasına doğru

14 Nisan 2017 Cuma, 12:16
Halk oylamasına doğru
Halk oylamasına doğru
- Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik:
- "16 Nisan 15 Temmuz'da verilenen mücadelenin devamıdır"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumu çalışmalarına devam etti.
Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Alanya'nın Oba, Tosmur, Kadıpaşa ve Saray Mahallelerini ziyaret etti. Anayasada değişecek 18 maddeyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Çelik, Anayasa değişikliğine karşı çıkanların millete güvenmediğini söyledi. Türkiye'nin darbelere geçit vermeyecek sistem için yol ayrımına geldiğini belirten Sena Nur Çelik, "Türkiye 15 Temmuz'da büyük bir tehlike atlattı. Türkiye düşmanı FETÖ'cü teröristler millete kurşun yağdırdı. O ihanet gecesinde yaşanan dehşeti bizatihi gördüm. Vekil arkadaşlarımla beraber hemen Meclise koştuk. Bizler içerideyken F-16'larla Gazi Meclisimiz bombalandı. İhanetin en büyüğünü gördük. Ama kahraman milletimiz vatanını darbecilere teslim etmedi. 248 vatan evladı şehit düştü. Tanklara yürekleri ve bilekleriyle direnen kadınlarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız hainlere geçit vermedi. 16 Nisan 15 Temmuz'da verilenen mücadelenin devamıdır. Bu siyasi parti seçimi değil.16 Nisan dirilişin ve yükselişin adıdır. Büyük yürüyüşümüzün en önemli adımıdır. Mesele memleket meselesidir'' dedi.

"Millet ne derse o olur"
Anayasa değişikliğinin kişiler için değil Türkiye'nin güveni ve istikrarı için yapıldığına dikkat çeken Milletvekili Çelik, "Her güzel işe hayır diyenler bugün de aynı şeyi yapıyorlar. Halka güvenmek yerine hep vesayet odaklarına güvendiler. Geçmişte askeri vesayeti yargı vesayetini kullandılar. Biz bu değişikliği sistemimizi vesayetin kalıntılarından kurtarmak için yapıyoruz. Kişiler fanidir, gelir gider. Ama sistemimizi güçlendirdiğinizden başa kim gelirse gelsin güven ve istikrar olacaktır. Biz bugünlere milletimizden aldığımız güçle geldik. Laf değil iş ürettik. 16 Nisan'da mühür milletin eline geçecek yetki asıl sahibine verilecek. Millet ne derse, neyi uygun görürse o olur. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Artık yepyeni bir dönemin heyecanını yaşıyoruz. 16 Nisan'dan sonra bütün enerjimizi kalkınmaya ve büyümeye harcayacağız inşallah."
Hayır cephesinin korku pompaladığını söyleyen Çelik, güçlenen Türkiye'de terör örgütlerinin tamamen süpürüleceğini, katillere arasına mesafe koymayan siyasetçilerin de yeni sistemde yer bulamayacağını kaydetti.
(SÇ-SÇ-Y)

14.04.2017 12:24:53 TSI
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