Bozüyük Ülkü Ocakları uyuşturucuya savaş açtı

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük İlçe Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Pehlivan, Türk gençliğini avuçlarının içine alarak yok etmek isteyen her türlü uyuşturucu maddeye savaş açtıklarını söyledi.

Pehlivan, hiç bir Türk gencinin damarlarındaki asil kanın kirletilmesine müsaade etmeyeceklerini kaydetti. Bu kapsamda Ülkü Ocakları Eğitim Ve Kültür Vakfı olarak uyuşturucu ile mücadele platformunu kurduklarını belirten Serdar Pehlivan, "Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı "Uyuşturucuya Hayır!" kampanyası kapsamında daha etkin ve verimli bir kamuoyu çalışması için kurulan, "Uyuşturucu ile Mücadele Platformu" saha ve sosyal medya çalışmalarıyla; uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasını gaye edinmektedir. "Ülkü Ocakları Uyuşturucu ile Mücadele Platformu"nun saha çalışmaları kapsamında ilk etapta il-ilçe Emniyet, Sağlık müdürlükleri ve uyuşturucuya karşı mücadele için kamu yararına çalışmakta olan sivil toplum kuruluşları ile yapılacak eş güdümlü çalışmalar neticesinde belirlenen, alanında uzman konuşmacılar ile tertip edilecek seminer ve konferanslar aracılığıyla uyuşturucu hakkında toplumsal bilinçlenmeye ön ayak olunacaktır.

Serdar Pehlivan, bu yüzyılda yeryüzünde yaşayan bütün gençlerin en büyük belasının uyuşturucu illeti olduğunu, uyuşturucu ve türevlerine olan ilgi her geçen gün arttığını ve gençliği avuçlarının içine aldığını belirterek şunları söyledi;

"Bu sorunun yaşandığı ülkelerden birisi de maalesef ülkemiz, Türkiye'mizdir. Bu sorunla mücadele edilmediği takdirde vatanımızın geleceği olan gençlerimizi kaybedebiliriz. Biz, yüce Türk milletinin ülkücü fertleri olarak uyuşturucuyla sonuna kadar mücadele edilmesi ve bu illetten Türk gençliğinin arındırılması taraftarıyız. Türk milliyetçileri şunu iyi bilmektedir, bizim milliyetçiliğini yaptığımız Türk milletinin her bir üyesinin bedenen ve zihnen sağlıklı olması gerekmektedir. Yine uyuşturucu madde kullanımına dayanan toplumsal suçlarda- cinayetler, fuhuş ve hırsızlık gibi- yaşanan artış Türk milletinin karakterine ve tarihsel müktesebatına yakışmamakta ve hepimizi tedirgin etmektedir. Ayrıca, hem Türk kültürünün, hem de İslam ahlak ve faziletinin yasakladığı bu maddelerin gençliğimizin zihin ve beden sağlığını bozmasının yanında ülkemizin de en büyük sorunu olan uluslararası terör örgütlerinin finans kaynağı olması, bu sorunun siyasi ve sosyolojik boyutları olduğunu bize göstermektedir. Bozüyük Ülkü Ocakları olarak, terörle mücadelede terör örgütlerinin finansal kaynaklarının kesilmesi, Türk milletinin gelecek nesillerinin beden ve zihin sağlıklarının yerinde olması, sosyal sorunların çözümü, uyuşturucudan kaynaklı yaşanan suçların sona ermesi ve Türk kültürünün ve yüce dinimiz olan İslam'ın emir ve yasaklarına uyulması için uyuşturucu ve türevleri olan bütün maddelere savaş açmış bulunmaktayız. Bu illet vatanimizin her karış toprağını terk edene kadar savaşımız sürecektir. Sonunda bilinmesini isterim ki bu uyuşturucu maddeleri üreten satan satılmasına aracılık edenlere karşıda tüm ülkü ocaklarının olduğu gibi Bozüyük ülkü ocaklarının da tavrı sert olacaktır. Hiç bir Türk gencinin damarlarındaki asil kanın kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bozüyük Ülkü ocakları olarak bu konu hakkında yakın zamanda düzenleyeceğimiz konferans hakkında basınımız ve değerli Bozüyüklüler bilgilendirilecektir."

