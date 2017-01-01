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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Manisa'da 2 bin 100 kişi 23 Nisan'da işbaşı yapacak

14 Nisan 2017 Cuma, 12:35
Manisa'da 2 bin 100 kişi 23 Nisan'da işbaşı yapacak
Manisa'da 2 bin 100 kişi 23 Nisan'da işbaşı yapacak

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa'da Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen Belediyeler, Müftülük ve Orman İşletme bünyesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 2 bin 100 kişi 23 Nisan'da işbaşı yapacak.
İŞKUR tarafından yürütülen Belediyeler, Müftülük ve Orman İşletme bünyesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 27 Şubat / 3 Mart tarihleri arasında başvuruları alınan 2 bin 100 kişi noter kurası sonucunda belirlenerek 23 Nisan'da işbaşı yapacak. İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından da kurumlara 20 Nisan'a kadar noter kura çekim işlemlerinin tamamlanarak, katılımcıların belirlenmesi ve en geç 23 Nisan'da işbaşı yapılması gerektiği bildirildi. Program hakkında bilgi veren Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Sinan Aktaş, "TYP, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde işsizlerin kısa süreli istihdam ve eğitimini amaçlayan, doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesini sağlayan programlardır. Bu faaliyetler, genellikle ekonomik kriz, özelleştirme, ekonomik yapılanma, doğal afetler ve işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde kuruma kayıtlı işsizlerin, çalışma yaşamından uzun süre ayrı kalarak maddi sıkıntıya düşmelerini önlemek, çalışma alışkanlık ve disiplinlerini yitirmemelerini, kısa süreli istihdam ve eğitimlerini sağlamak için yürütülürler. İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar birinci liste, bunlar dışında kalanlar ikinci liste olacak şekilde tasnif edilecektir. TYP'ye yapılan başvurular arasından 1. liste adayların tamamı için işlem yapılmadan 2. liste adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Birinci listeye kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar dahil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır" dedi.
Programa katılma şartlarını açıklayan Aktaş, kuruma kayıtlı işsiz olunması, 18 yaşının tamamlanmış olması, emekli ve malul aylığı alınmaması ve öğrenci olunmaması gerektiğini söyledi. Aktaş, Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'ler için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) oturan kişilerden şartları sağlayan katılımcıların 27 Şubat 2017 - 3 Mart 2017 tarihleri arasındaki başvuruları alınmıştır. Ancak bir kişi katılımcı olarak belirlenecektir. Noter kurası sonrası oluşan listelerde aynı adreste oturan kişilerden birden fazla kişinin isminin olması halinde, başvuranlardan kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınacaktır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP'ye katılacaktır. İlçe Müftülükleri ile uygulanacak TYP Projelerinde öncelik sırası bulunmamaktadır. Katılımcılar başvuru yaptıkları kurumların noter tarihlerini takip ederek bizzat noter çekilişini izleyebilecekleler" diye konuştu.
(AY-Y)

14.04.2017 12:43:00 TSI
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