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Halk oylamasına doğru

14 Nisan 2017 Cuma, 12:37
Halk oylamasına doğru
Halk oylamasına doğru

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, tüm Van halkını 15 Nisan Cumartesi günü düzenleyecekleri araç konvoyuna katılmaya davet etti.
Açıklamalarda bulunan Başkan Soğanda, yaklaşık 2 aydır gece gündüz, kar kış demeden sahada vatandaşlarla olan tüm teşkilatlarına teşekkür etti. Başkan Soğanda, "Türkiye 16 Nisan günü kaderini oylayacak bir seçime gidiyor. Bizler seçim startı verildiği günden bu yana davamızın bilincinde olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kapı kapı dolaşıp anlattık. Artık söz milletindir. Seçime bir gün kala, yani 15 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'te Kale yolunda buluşarak konvoyla şehir turumuz olacaktır. Seçim çalışmalarımızın noktalanacağı konvoyun bizler için önemi büyüktür. Tüm halkımızı seçime bir gün kala 15 Nisan Cumartesi saat 13.00'te Kale yolundan başlayıp Maraş Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Beşyol üzeri İskele Caddesinden karayollarına kadar olacak konvoyumuza bayrakları ile davet ediyoruz. Tüm teşkilâtlarımızın yaptığı çalışmaların meyvesini 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan halk oylamasında sandıkta alacağına da inancım tamdır" ifadelerini kullandı.
(MSA-Y)

14.04.2017 12:44:39 TSI
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