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Burhaniye'de çam kese zararlısına böcekli mücadele

14 Nisan 2017 Cuma, 12:37
Burhaniye'de çam kese zararlısına böcekli mücadele
Burhaniye'de çam kese zararlısına böcekli mücadele

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Orman İşletme Şefliği, ormanlarda giderek artan çam kese böceği yiyen 'calosoma sycophanta' türü böcek üretimine başlandı. Şubat ayında başlayan çalışmalarda 12 bin böcek üretimi planlandı.
Burhaniye Orman İşletme Şefliğinde, boş bir lojman böcek üretim laboratuarı haline getirildi. Şubat ayında doğal ortamdan toplanan 'calosoma sycophanta' türü böcekler üretilerek Balıkesir ormanlarına salınmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta içinde Kazdağlarında salınan böceklerin üretimine devam edilirken, Burhaniye, Ayvalık ve Dursunbey ormanlarına da böcek salınacağı açıklandı. Burhaniye Orman İşletme Şefi Ekrem Türk, eski yıllarda böcek salınan ormanlardaki tırtıl sayısının azaldığını söyledi. Çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğini anlatan Orman İşletme Şefi Ekrem Türk, "Burhaniye Orman İşletme Şefliğin laboratuarında çam kese böceği ile mücadele etmek amacıyla Calosoma üretmekteyiz. Bunun için 20 Şubatta çalışmalara başladık. Doğadan calasoma erginlerini topladık. Burada kaplarımızda erginlerinden yumurta elde edip bunları besleyerek larvalar elde etmekteyiz. Bu calasoma larvalarını 1,5-2 santimden sonra doğaya salıyoruz. Bu sene ilk defa Kazdağlarında Çınarlıhan Orman İşletme Şefliğinde 2 hafta önce salım yaptık. Bu ergin larvaları da Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne göndereceğiz. Orada salım yapacağız. Daha önceki yıllarda Madra dağlarında salım yaptık. Ayvalık şefliği Burhaniye şefliğinin yukarı kısımlarında büyük başarı elde ettik. Laboratuar çalışmalarımız 20 Mayısa kadar devam edecek. Hedefimiz 12 bin calosoma larvası elde etmek. Geçen senede 12 bin 300 adet calasoma larvası salmıştık. Bu senede onun altına düşmeyeceğiz. Şubat Martta başladığımız bu çalışmalarda, çam kese böceğinin tırtıl döneminde, Mayısa kadar mücadele ediyoruz. Calosoma larvaları ve erginleri çam kese böceklerinin içine girerek günde 5-6 tane yiyor ve 25-30 tanede öldürüp bırakmaktadır. Larva ve tırtıl döneminde kese böceği ile mücadele edildiği için bir sonraki yıla sayısı azalıyor. Sayısı ne kadar azaltılırsa mücadele o kadar verimli oluyor. Çünkü kelebek olmadan yumurta bırakmadan önce sayıları azaltılmış oluyor. Bunda da başarılıyız. Saldığımız yerlerde kese böceği sayısında düşmeler görülmektedir" dedi. Laboratuar görevlisi Hasan Kaya da, "Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Burhaniye Orman İşletme ve Ayvalık Orman İşletme Şefliği ve diğer orman işletme şefliklerine yararlı olabilmek için larvalarımıza yetiştirip ormanlarımıza salıyoruz. Ben bu işi severek ve zevk alarak yapıyorum" dedi.
(FT-EME)

14.04.2017 12:45:30 TSI
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