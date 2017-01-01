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DSİ'den Milas'a yeni yatırımlar



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Devlet Su İşleri (DSİ), Milas'a iki barajla birlikte 3 yeni gölet daha yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.



Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünce, iki baraj ve 3 yeni gölet yapılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Muğla DSİ 213. Şube Müdürü Mehmet İskender ve DSİ 21. Bölge Planlama Şube Müdürü Gökhan Ayyıldız ve beraberindeki teknik heyet, 3 yeni gölet daha yapılması planlanan İkiztaş, Sakarkaya ve Akçalı mahallelerini ziyaret etti. Akkovanlık, Ortaköy, Çamlıyurt, Çukurköy ve Ören göletlerinden sonra yatırım planına alınan 3 gölet, yöre halkında sevince neden oldu.



Heyet, daha sonra Ketendere, Günlük ve Dibekdere Mahallelerinde dere incelemelerinde bulundu. Muğla DSİ 213. Şube Müdürü Mehmet İskender, Milas'ta Gökçeler ve Eşence barajlarının yatırım planlamasına alındığını hatırlatarak, Milas'ın Akgedik Barajından içme suyunu temin amacıyla oluşturulan işin de sözleşmesinin tamamlandığını, firmaya yer tesliminin yapıldığını vurguladı.

(MB-Y)



14.04.2017 12:50:30 TSI

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