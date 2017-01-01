14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Samsun'da tabela kirliliğine son

14 Nisan 2017 Cuma, 12:46
Samsun'da tabela kirliliğine son
Samsun'da tabela kirliliğine son

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan açık alanlarda ilan, reklam ve tanıtım araçlarının yol açtığı görsel kirlilik, güvenlik ve bilgilendirme sorunlarını ortadan kaldırmak için 'İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.
Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, etkin bir iletişim aracı olan ilan ve reklam araçlarının kent bütününe, kentin görselliği ve estetiğine katkı sağlamak üzere kullanımını düzenlemek, bu işleri yapan gerçek kişilerle, özel ve kamu tüzel kişilerinin uymaları zorunlu esasları belirlemek, tabela ve görsellerin disiplin altına alınması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Kent Estetik Kurulunca çalışmalar başlatıldığı ve tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapılan değişiklikte söz konusu olan, bütün tabelaların, levhaların aynı şekilde ve tek tip olması değil, reklam ve tanıtım elemanlarının standartlarının belirlenmesinde iş yerinin cephe uzunluğu, tabelanın bina yüzeyinden uzaklığı gibi birçok faktör göz önüne alınarak tasarımların yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca bu alanda bulunan ve marka tescili bulunan firmalar logo-simge gibi görsel ögelerini ve renk tasarımlarını Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulundan izin almak koşuluyla kullanabileceklerdir. Kaldı ki bu kurul, Büyükşehir Belediyesi görevlileri yanında üniversite, ilçe belediyesi, sivil toplum örgütleri, emniyet gibi birçok kurum ve kuruluşun görevlilerinden oluşan bir kuruldur. Böylece bir ilke daha imza atılarak Samsun Büyükşehir Belediye sınırlarında tabela ve levha kirliliğinin önüne geçilerek diğer kentler için bir örnek oluşturulacaktır."
(SAM-SLH-Y)

14.04.2017 12:54:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulundu
YEREL

KAYIP İHBARI YAPILAN KADIN ÖLÜ BULUNDU

Honda Türkiye Başkanı Tsumura:
YEREL

HONDA TÜRKİYE BAŞKANI TSUMURA:
Sağlıkçılardan oluşan tiyatro ekibi çalışmalarına başladı
YEREL

SAĞLIKÇILARDAN OLUŞAN TİYATRO EKİBİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARAASLAN:
Polisler bu kez, kan vererek hayat kurtarıyor
YEREL

POLİSLER BU KEZ, KAN VEREREK HAYAT KURTARIYOR
Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 9 YARALI
Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
TÜBİTAK Samsun Bölge Sergisi 17 Nisan'da
YEREL

TÜBİTAK SAMSUN BÖLGE SERGİSİ 17 NİSAN'DA
Valisi Şahin, SGK çalışanları ile bir araya geldi
YEREL

VALİSİ ŞAHİN, SGK ÇALIŞANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:

Togar: &quot;Talepleri yerinde tespit edip, yerinde çözüme kavuşturuyoruz&quot;
YEREL

TOGAR: "TALEPLERİ YERİNDE TESPİT EDİP, YERİNDE ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ"
İlkadım'da yetim annelere manevi destek
YEREL

İLKADIM'DA YETİM ANNELERE MANEVİ DESTEK
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
Hekimler yardıma koşuyor
YEREL

HEKİMLER YARDIMA KOŞUYOR
Samsun'da hekim sorunu sözleşmeli hekimlerle çözülecek
YEREL

SAMSUN'DA HEKİM SORUNU SÖZLEŞMELİ HEKİMLERLE ÇÖZÜLECEK
Rektör Bilgiç SAMULAŞ'ta
YEREL

REKTÖR BİLGİÇ SAMULAŞ'TA
Omühendis Kariyer Günleri organizasyonu
YEREL

OMÜHENDİS KARİYER GÜNLERİ ORGANİZASYONU
Büyükşehirden görsel kirlilik uyarısı
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN GÖRSEL KİRLİLİK UYARISI
Atakum AİHL'den umre ödüllü hadis ezber yarışması
YEREL

ATAKUM AİHL'DEN UMRE ÖDÜLLÜ HADİS EZBER YARIŞMASI
Samsun'da fuhuş operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA FUHUŞ OPERASYONU
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Kanada kazına özel tedavi
YEREL

KANADA KAZINA ÖZEL TEDAVİ

EN ÇOK OKUNANLAR
Asma köprüye demir kapı yaptırdılar!
YAŞAM

HIRSIZ KORKUSU BUNU DA YAPTIRDI!

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...
  • 4 Sırrını ortaya çıkardı!