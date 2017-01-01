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12. GKV ELT konferansına Güneydoğu'dan büyük ilgi

14 Nisan 2017 Cuma, 12:53
12. GKV ELT konferansına Güneydoğu'dan büyük ilgi
12. GKV ELT konferansına Güneydoğu'dan büyük ilgi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından bu yıl on ikincisi düzenlenen GKV ELT Konferansı Gaziantep ve çevre illerden yaklaşık iki yüz İngilizce öğretmeninin katılımıyla Divan Otelde gerçekleştirildi. İngilizce öğreniminde yeni tekniklerin anlatıldığı konferans sonucu katılımcılara törenle sertifikaları da verildi.
Yabancı dil eğitiminde yeni uygulamaların İngilizce öğretmenlerine anlatılmasını hedefleyen ve son on iki yıldır geleneksel haline getirilerek gerçekleştirilen İngilizce öğretmenlerine yönelik konferans GKV Özel Okullarının ev sahipliğinde gerçekleştirildi. GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcıları Kasım Ateş ve Can Hoşcan'ın yanı sıra, okul idareci ve öğretmenleriyle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan illerde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan yüzlerce öğretmeninde katıldığı konferanslar dizisinde İngilizce eğitimi ve İngiliz ve eğitiminin önemi konularında uzmanlar tarafından bilgi verilirken yeni uygulanan metotlar da gözler önüne serildi. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Yabancı Diller Direktörü Cristina Manea Gültekin "Gaziantep Kolej Vakfı tarafından son 12 yıldır düzenlenen İngiliz Dili Eğitimi konferanslarının Changing Teacher Mindsets in ELT bu yılki bölümü de başarıyla gerçekleştirildi. Bu konferansın amacı; dinleyicilerde öncelikle öğretmen olarak öğrencilerinin yaratıcılığını cesaretlendirmeleri için, kendi yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına farkındalık yaratmaktır. Dinleyiciler konferanstan kendi yaratıcılıklarını öğrencilerininkiler ile nasıl birleştirebilecekleri ile ilgili pek çok pratik bilgi ile ayrıldılar. Bu konferansı gerçekleştirmemizde bizlere destek olan yayın evleriyle aramızda konuşmacı olarak bulunan ve yabancı dil öğrenimindeki yeni teknikleri interaktif sunumla öğretmenlerimizle paylaşan JT Rehill, Dr. Edmund Melville, Oxford, Macmillan ve Cambridge tam zamanlı eğitmenleri Laura Moulton, Christopher Sheen ve Patrick Shortt'a teşekkür ederiz" dedi.
Yabancı dilde yeni öğretim teknikleri masaya yatırıldı.
Gaziantep Kolej Vakfı tarafından düzenlenen ELT'de Öğretmen Zihniyetlerini Değiştirme başlıklı konferans ile temelde eğitimcilerin ve öğrencilerin zihniyet gelişimine doğru ilerlemesine yardımcı olmaya odaklandı. Modern tekniklerin İngilizce öğretimine yaklaşımını vurgulayan çeşitli konuşmacılarla, 12. ELT Konferansı Gaziantep ve çevresinde yaşayan iki yüze yakın İngilizce öğretmeni ve ELT öğrencisi katıldı. Konferansın genel oturumlarında JT Rehill ve Dr. Edmund Melville, Oxford, Macmillan ve Cambridge tam zamanlı eğitmenleri Laura Moulton, Christopher Sheen ve Patrick Shortt tarafından sunumlar yapıldı. GKV Özel Okullarının yabancı dillere ve toplumsal etkinliklere verdiği öneme değinen GKV Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan düzenlenen etkinliğin sadece Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında görev yapan öğretmenleri değil, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görev yapan İngilizce öğretmenlerini de kapsadığını ve bir çok illerden önemli katılımların olduğunu belirtti.
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Yabancı Diller Direktörü Cristina Manea Gültekin, İngilizce öğretiminde zihniyet gelişiminin önemine vurgu yaptı. Gültekin, İngilizce öğretiminde son değişiklikleri anlattı ve Mesleki Gelişim üzerine odaklanarak bölgedeki okullar ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.
(SD-Y)

14.04.2017 13:00:57 TSI
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