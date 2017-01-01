14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Okullarda Şanlıurfa Dersinin verilmesi için protokol imzalandı

14 Nisan 2017 Cuma, 12:56
Okullarda Şanlıurfa Dersinin verilmesi için protokol imzalandı
Okullarda Şanlıurfa Dersinin verilmesi için protokol imzalandı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'daki üçüncü sınıf öğrencilerin Şanlıurfa'nın kent tarihini ve kültürünü öğrenmelerine yönelik örgün öğretim müfredatına dahil edilecek olan "Şanlıurfa Dersi" için protokol imzalandı.
Şanlıurfa'nın merkez ve ilçe okullarında öğrenim gören öğrencilere Şanlıurfa'nın kültürel değerlerini ve potansiyellerini aktarmayı amaçlayan Şanlıurfa Dersinin verilmesi için protokol imzalandı.Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, bu tür derslerin yaşanılan şehrin, çocuklarına iyi ve doğru bir şekilde tanıtılması için gerekli olduğunu belirtti. Çalışmaya katkı veren kuruluşlara teşekkür ederek konuşmasına devam eden Vali Tuna, "Şanlıurfa'da 2 milyon insan yaşıyor. Bu insanlar içinde yaşadıkları şehri ne kadar iyi tanıyorlar. Bu noktada bu ders önemli bir ihtiyaçtı. Bu fikri getirdiği için öncelikle milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum. Büyükşehir belediyemiz ve Harran Üniversitemize de katkı verdikleri için teşekkür ediyorum. İl Kültür Müdürlüğü ve Şurkav da ilin kültürel yönden sahip olduğu zenginlikleri ile ilgili gerekli kaynak ve materyalleri sağlamak adına üzerlerine düşeni yapacaklar. Kurumlarımızın işbirliğiyle böyle güzel bir olayı hayata geçiriyoruz. Bu büyük bir eksiklikti. Diğer şehirlere de örnek olmasını diliyorum. İlimiz ve çocuklarımız için hayırlı olsun" dedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise imza öncesi yaptığı konuşmada, "Çok erken yaşta çocuklarımız tarafından Şanlıurfa'nın tarihinin, coğrafyasının, mimarisinin, sanatının, kültürünün öğrenilmesi amacıyla bir dersin konulması yerel anlamda çok önemli bir gelişmedir. Ağaç yaşken eğilir. Kendi kültürünü, tarihini, mimarisini bilmeyen bir gençliğin diğer kültürleri ve tarihleri bilmesi de mümkün görünmüyor. Bu yüzden bu projeyi çok önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Tüm imkanlarımızı azami düzeyde seferber ederek katkı vermeyi kararlaştırdık. Protokolümüzün Şanlıurfa'daki tüm çocuklarımıza ve Milli Eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Çalışmanın diğer bir destekçisi olan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, "Yaptığımız çalışmaların pratiğe yansıması açısından milli eğitim müdürümüzü tebrik ediyoruz. Artık milli kültürümüz devreye girmek zorunda. Çocuklarımıza birinci sınıfta Paris'i öğretiyoruz ama Şanlıurfa'yı öğretmiyoruz. Aidiyet duygusu çocukların eğitiminde pedagojide çok önemlidir. Çocukların aidiyet hissetmesi lazım. Bunu hissedebilmesi için çocuğun kültürüne değer vermesi, Şanlıurfa'nın kıymetli olduğuna inanması lazım. Paris'in kıymetli olduğuna inanırsa Paris'e hayranlık besler. Büyüyünce de buradan değil de Paris'ten alınan malın kaliteli olacağına inanır. Çok zengin bir kültürümüz var. Şu anda batı emperyalizminin verdiği imajla çocuk üniversiteyi bitiriyor ama hala ben kendi başıma bir şey yaparım inancına sahip değil. Bunun sebebi bu aidiyet duygusudur. Aidiyet duygusu olmayınca çocukta zeka var ama Avrupa'dan tasdik alırsam bu ürün iyi hale gelir inancı yerleşmiş. Bu da ilkokuldayken yerleşen inancın üniversitedeki tezahürü oluyor. İnşallah bu tür dersler bunun üstesinden gelecektir. Millileşme adına bunun devamı gelecek diye inanıyorum" diye konuştu.
Son olarak projenin yürütücüsü ve Milli Eğitim Müdürlüğü adına konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, "Şanlıurfa ile ilgili programımız ve müfredatımız hazırlandı. Valimizin de onayından geçti. Artık bugün itibariyle ilkokul 3. sınıflarda bir il tarihiyle, geleneğiyle, göreneğiyle ders olarak okutulacak. Bir il ders olarak okutulması gerekiyorsa bence bunun Şanlıurfa olması gerekiyor. Bu dersin okutulmasında emeği geçen başta valimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından hazırlanan protokol katılımcı kurumların yöneticileri tarafından imza altına alındı. Şanlıurfa Dersiyle hiç bir gelir grubu ayrımına gitmeden kent içerisinde yaşayan tüm ilkokul 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin günün öğrenme tekniklerinden faydalanarak yenilikçi bir yöntemle, Şanlıurfa kent tarihi ve kültürünün öğretilmesi amaçlanıyor.
(BB-SD-Y)

14.04.2017 13:02:33 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Akçakale'nin kırsal mahallelerinde yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL

AKÇAKALE'NİN KIRSAL MAHALLELERİNDE YOL YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Aracını kurtarmaya çalışırken suda boğuldu
YEREL

ARACINI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN SUDA BOĞULDU
Çiftçi referandum çalışmalarını Akçakale'de sürdürdü
YEREL

ÇİFTÇİ REFERANDUM ÇALIŞMALARINI AKÇAKALE'DE SÜRDÜRDÜ
Biter Harran'da tüm kadınları sandık başına davet etti
YEREL

BİTER HARRAN'DA TÜM KADINLARI SANDIK BAŞINA DAVET ETTİ
Harran Üniversitesinde öğrencilere yeni sistem anlatıldı
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİLERE YENİ SİSTEM ANLATILDI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Harran'a 15 Temmuz anıtı dikildi
YEREL

HARRAN'A 15 TEMMUZ ANITI DİKİLDİ
Şanlıurfa'da sağanak
YEREL

ŞANLIURFA'DA SAĞANAK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Şanlıurfa'da
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI ÇELİK, ŞANLIURFA'DA
Viranşehir'de &quot;Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi&quot; Konferansı
YEREL

VİRANŞEHİR'DE "CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKUMET SİSTEMİ" KONFERANSI
Ayşe Ekinci kadınlara eveti anlattı
YEREL

AYŞE EKİNCİ KADINLARA EVETİ ANLATTI
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol:
YEREL

HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANI FEVZİ DEMİRKOL:
Belediye ekipleri su baskınlarına anında müdahale etti
YEREL

BELEDİYE EKİPLERİ SU BASKINLARINA ANINDA MÜDAHALE ETTİ
Başkan Ekinci AK Parti'ye bir katılım daha sağladı
YEREL

BAŞKAN EKİNCİ AK PARTİ'YE BİR KATILIM DAHA SAĞLADI
Şanlıurfa'da sağanak
YEREL

ŞANLIURFA'DA SAĞANAK
Suriyelilere günlük ekmek yardımı
YEREL

SURİYELİLERE GÜNLÜK EKMEK YARDIMI
Başkan Demirkol ile Vali Tuna kültür evini ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN DEMİRKOL İLE VALİ TUNA KÜLTÜR EVİNİ ZİYARET ETTİ
Harran Üniversitesi ile TİGEM arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLE TİGEM ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Akçakale Belediye Başkanının eşi Ayşenur Ayhan kadınlardan evet sözü aldı
YEREL

AKÇAKALE BELEDİYE BAŞKANININ EŞİ AYŞENUR AYHAN KADINLARDAN EVET SÖZÜ ALDI
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna öğrencilerle buluştu
YEREL

ŞANLIURFA VALİSİ GÜNGÖR AZİM TUNA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Başkan Çiftçi Süleymaniyelilerle buluşarak eveti anlattı
YEREL

BAŞKAN ÇİFTÇİ SÜLEYMANİYELİLERLE BULUŞARAK EVETİ ANLATTI
Başkan Demirkol Haliliyelileri bir araya getirdi
YEREL

BAŞKAN DEMİRKOL HALİLİYELİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ
Şanlıurfa'da fuar alanı ihtiyacı son buluyor
YEREL

ŞANLIURFA'DA FUAR ALANI İHTİYACI SON BULUYOR
Suriyeli sporculara destek
YEREL

SURİYELİ SPORCULARA DESTEK
EN ÇOK OKUNANLAR
Asma köprüye demir kapı yaptırdılar!
YAŞAM

HIRSIZ KORKUSU BUNU DA YAPTIRDI!

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...
  • 4 Sırrını ortaya çıkardı!