14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ağrı'da çörek otu yağı

14 Nisan 2017 Cuma, 12:57
Ağrı'da çörek otu yağı
Ağrı'da çörek otu yağı

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'da Faruk İsmail oğulları adlı vatandaş çörek otundan elde ettiği yağı satarak ailesinin geçimini sağlıyor.
Doğubayazıt ilçesinde ikamet eden Faruk İsmailoğulları adlı vatandaş çörek otunu soğuk pres makinesine atarak çörek yağı elde ediyor. Eski Van Caddesinde vatandaşlara çörek otu yağı satan İsmailoğulları, Çörek otunun hadisi şerifte ölüm hariç her şeye şifalı geldiğini söyledi. Doğu Anadolu Bölgesinde başta Iğdır, Van, Erzurum başta olmak üzere birçok il ve ilçeye gittiğini ve gittiği her yerde vatandaşların çörek otuna yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Günde yaklaşık olarak 100 ile 150 lira arasında para kazandığını dile getiren İsmailoğulları, "çörek otunu toptancılardan alıyorum. 7-8 kilo aldığım çörek otundan ancak 1 kilo yağ çıkarabiliyorum. Haftada bir Doğubayazıt'tan Ağrı'ya geliyoruz. Çörek otu ve yağına ilgi gösterenler çok fazla, ama vatandaşlar çörek yağını fazla iyi bilmezler. Bizden bir defa alanlar daha sonra sürekli olarak alıyorlar. Çörek otunun tadı biraz ekşidir, tamamen doğal ve içerisinde herhangi bir katkı madde bulunmuyor" dedi.
(AG-Y)

14.04.2017 13:03:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ağrı'da seyyar manav
YEREL

AĞRI'DA SEYYAR MANAV
Ağrı'da &quot;Yeni Türkiye Yeni Gelecek&quot; Konferansı
YEREL

AĞRI'DA "YENİ TÜRKİYE YENİ GELECEK" KONFERANSI
Ağrı'da İstihdamda Milli Seferberliği
YEREL

AĞRI'DA İSTİHDAMDA MİLLİ SEFERBERLİĞİ
Ağrı'nın Patnos ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 99'üncü yıldönümü coşkuyla kutlandı
YEREL

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTARILIŞININ 99'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI
Ağrı Belediyesi 500 sporcuya malzeme dağıttı
YEREL

AĞRI BELEDİYESİ 500 SPORCUYA MALZEME DAĞITTI
Soylu, &quot;Canınızı seviyorsanız Kandil'den sıvışın, yakında tepenize ineceğiz&quot;
YEREL

SOYLU, "CANINIZI SEVİYORSANIZ KANDİL'DEN SIVIŞIN, YAKINDA TEPENİZE İNECEĞİZ"
Ağrı'da ikinci elde piyasalar durgun
YEREL

AĞRI'DA İKİNCİ ELDE PİYASALAR DURGUN
Rektör Prof. Dr. Karabulut Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında incelemelerde bulundu
YEREL

REKTÖR PROF. DR. KARABULUT MERKEZİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA LABORATUVARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Ağrı'da terör operasyonu
YEREL

AĞRI'DA TERÖR OPERASYONU

&quot;Canınızı seviyorsanız Kandil'den sıvışın, yakında tepenize ineceğiz&quot;
YEREL

"CANINIZI SEVİYORSANIZ KANDİL'DEN SIVIŞIN, YAKINDA TEPENİZE İNECEĞİZ"
&quot;PKK'yı gömmezsek namerdiz&quot;
YEREL

"PKK'YI GÖMMEZSEK NAMERDİZ"
Üniversite öğrencisi gündüz okula akşam fırına
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GÜNDÜZ OKULA AKŞAM FIRINA
Ağrı'da evinde beslediği tavuk ve horozları pazarda satıyor
YEREL

AĞRI'DA EVİNDE BESLEDİĞİ TAVUK VE HOROZLARI PAZARDA SATIYOR
Ağrı'da Şanlıurfalı seyyar satıcı
YEREL

AĞRI'DA ŞANLIURFALI SEYYAR SATICI
EN ÇOK OKUNANLAR
Asma köprüye demir kapı yaptırdılar!
YAŞAM

HIRSIZ KORKUSU BUNU DA YAPTIRDI!

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...
  • 4 Sırrını ortaya çıkardı!