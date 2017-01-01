YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Referandumda kesintisiz enerji hazırlıkları

Referandumda kesintisiz enerji hazırlıkları



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya, Isparta ve Burdur illerinde referandum günü elektrik dağıtımında sorun yaşanmaması için alarma geçildi.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Anayasa değişikliği oylamasının yapılacağı 16 Nisan tarihinde elektrik dağıtım hizmetinde sorun yaşanmaması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Enerji nakil hatlarındaki bakımlar tamamlanırken, arıza onarım ve bakım ekiplerinin vardiyaları yeniden düzenlendi, olağanüstü durumlara karşı ön hazırlıklar yapıldı. Referandum günü 7/24 çalışan ekibiyle sahada yer alacak olan AEDAŞ, ayrıca referandum tamamlanana kadar tüm yatırım, bakım ve onarım kaynaklı planlı elektrik kesintilerini de askıya aldı.



904 personel sahada

AEDAŞ Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu, "Bu önemli günde tüm vardiya düzenleri iptal edilerek personelin tamamının saha çalışmalarına eksiksiz katılımını sağlayacağız. Araç ve personel takviyeleri yaparak ekipler arası gerekli destek ve dayanışmayı gün boyunca sergileyeceğiz" diye konuştu.

Toplam 904 saha personeli ile olası arızalara anında müdahale etmek üzere sahada olacaklarına işaret eden İslamoğlu, teknolojiye yapılan yatırımlar kapsamında devreye alınan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve SCADA'nın bu sırada büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti.

SCADA sistemine bağlı olan 162 istasyon sayesinde enerjinin kesilmesi anlık olarak tespit edilirken uzaktan enerjilendirmeye müsait durumlarda bölgeye tekrar hızlıca enerji verilebiliyor. Uzaktan enerji verilmenin mümkün olmadığı durumlarda ise gerekli müdahale için arıza ekiplerinin yönlendirilmesi daha kısa sürede gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca Şebeke Operasyonları Direktörlüğü tarafından 'Günlük Şebeke Operasyon Bülteni' hazırlanıyor. Söz konusu bültende meteorolojik veriler esas alınarak Antalya, Isparta, Burdur illerinde meydana gelebilecek 6 günlük hava tahminleri bilgisi yer alıyor.

(SÇ-SÇ-Y)



14.04.2017 13:04:14 TSI

NNNN

