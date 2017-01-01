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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Harran Üniversitesinde öğrencilere yeni sistem anlatıldı

14 Nisan 2017 Cuma, 12:59
Harran Üniversitesinde öğrencilere yeni sistem anlatıldı
Harran Üniversitesinde öğrencilere yeni sistem anlatıldı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemi kitabının yazarı, araştırmacı yazar Onur Erim, Harran Üniversitesi öğrencilerine yeni sistemi anlattı.
Fen Edebiyat Fakültesi Anfi salonunda düzenlenen söyleşiye, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Kılıç, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan, Üniversite Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Nacar, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Harran Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen söyleşinin açılışında söz alan Genel Sekreter Akif Nacar, "programdan maksimum derecede istifade etmenizi arzuluyorum. Yazar arkadaşımız Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili ülkemizde en çok satan kitabı yazmıştır. Programın iyi geçmesini diliyorum. Ülkemiz ve milletimiz için faydalar getirmesini temenni ediyorum" dedi. Yeni sistemin vesayet sistemlerine son vereceğini söyleyen Grup Başkan Vekili Nihat Kılıç, geçmişte sosyal medya platformu twitterin kapanması ile ilgili tartışmalara değinerek, "Yabancı bir şirket olan twitterin Türkiye'de şubesi yok. Burada işlenen suçlardan dolayı ülke olarak muhatap bulamıyoruz. Muhatap bulundurması talep ediliyor. Ama şirket cevap bile vermiyor. Buna rağmen Anayasa Mahkemesi böyle bir şirket lehine karar veriyor. Bu bir vesayet değil mi" ifadelerini kullandı. Açılış konuşmalarının ardından söyleşi yapıldı. Söyleşide yazar Onur Erim yaptığı açıklamada, "Piyasada birçok başkanlık sistemi ile ilgili kitap var. Ben 24 yıl önce bu sistemle ilgili bir tez yazdım. O zamandan beridir başkanlık sisteminin çok faydalar getireceğine inanan birisiyim. Bana bu sistem niye lazım, neden geçiyoruz gibi sorular yöneltiliyor. Bu sistemin çözeceği sıkıntılardan birisi, Türkiye siyasi açıdan koalisyonlardan çok çekti. Bundan sonra koalisyonlara ihtiyaç duyulmayacak. Başka bir iyi tarafı, yönetimsel olarak önümüz açılıyor. Yönetimde hızlılık, çift başlılığı veya üç başlılığı ortadan kaldırması sağlanacak. Üç devir rahmetli Menderes, Özal ve şimdiki hükümetimiz hariç, 1950'den beri devletimizi, hiçbir zaman bu millet idare etmemiştir. İnşallah pazar günü üzerimizdeki vesayetin son halkasını koparmış olacağız. Türkiye'yi sadece sandığa giden vatandaş yönetiyor olacak" diye konuştu.
(BB-SD-Y)

14.04.2017 13:06:46 TSI
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