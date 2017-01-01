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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Genel Sekreter Bolat'a ziyaret

14 Nisan 2017 Cuma, 13:03
Genel Sekreter Bolat'a ziyaret
Genel Sekreter Bolat'a ziyaret

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Görevine atanmayı müteakip yoğun bir şekilde çalışmalarına başlayan Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat'ı ziyaret etti. Üniversitenin uygulamaya koyduğu projeler ile İl Özel idaresiyle oluşturulacak sinerji kapsamında Kilis'te, gerçekleştirilecek yatırımlarla ilgili hususlarda fikir telakkisinde bulundu.
Genel Sekreter Bolat, "İdaremizi ziyareti nedeniyle yaptığı değerlendirmede Rektörümüz Mustafa Doğan Karacoşkun'a nazik davranışı dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.
(MAD-SD-Y)

14.04.2017 13:10:32 TSI
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