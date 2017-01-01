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Köylerde sinekle mücadele



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - İl Özel İdaresi tarafından her yıl olduğu gibi köylerde sinekle mücadele yapılması amacıyla çalışma başlattı.

İl Özel İdaresi tarafından merkez ilçe, Polateli, Musabeyli, Elbeyli ilçelerine bağlı köylerde ayrı ayrı yürütülecek çalışmalarda kullanılmak üzere Encümende alınan kararla Merkez ilçe için 12 bin Musabeyli İlçesine 10 bin Polateli ve Elbeyli ilçesine de 8 bin olmak üzere toplam 38 bin TL ödenek tahsis edildi. Sinekli mücadelenin başladığı bildirildi.

(MAD-SD-Y)



14.04.2017 13:10:54 TSI

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