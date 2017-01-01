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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Çelikcan: "Seçimler huzur içerisinde geçsin, 'evet'le kazanan ülkemiz olsun"

14 Nisan 2017 Cuma, 13:05
Çelikcan: "Seçimler huzur içerisinde geçsin, 'evet'le kazanan ülkemiz olsun"

ADANA (İHA) - Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumunun huzur içerisinde geçmesini temenni etti.
Çelikcan, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa vatandaşlara nasıl yönetileceğinin sorulduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız 16 Nisan'da nasıl yönetileceklerine karar verecek" dedi.
16 Nisan'da yapılacak olan referandumdan evet çıkmasıyla Türkiye'de koalisyonların, vesayet dönemlerinin sona ereceğini söyleyen Çelikcan, şöyle devam etti:
"Türkiye pazar günü sandık başına giderek 18 maddeden oluşan anayasa değişikliği paketini oylayacaklar. Cumhurbaşkanlığı sistemini yani yürütmeyi yeni bir şekle sokan partili cumhurbaşkanını öneren anayasa değişikliğini onaylayacak. Türkiye, bu sistemin kabul edilmesiyle, koalisyon dönemlerinin sona erdiği ve vesayetlerin son bulduğu kararların daha hızlı alındığı yeni bir dönem başlayacak. Türkiye istikrarlı ve huzurlu bir şekilde yoluna devam edecektir. Burada kazanan vatandaşlarımız olacaktır."
16 Nisan'da yapılacak olan referandumun huzur içerisinde geçmesini temenni eden Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Bütün seçimlerde olduğu gibi bu seçimin de huzur içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Evet diyen de hayır diyen de bizim vatandaşımız. Kazanan demokrasi olsun" diye konuştu.
(ELF-Y)

14.04.2017 13:13:14 TSI
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