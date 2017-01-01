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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Çiftçi referandum çalışmalarını Akçakale'de sürdürdü

14 Nisan 2017 Cuma, 13:05
Çiftçi referandum çalışmalarını Akçakale'de sürdürdü
Çiftçi referandum çalışmalarını Akçakale'de sürdürdü

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, pazar günü yapılacak olan halk oylaması için Akçakale'de anayasa değişikliğinde sunulan 18 madde hakkında vatandaşlara bilgi verdi.
Çiftçi, halk oylaması çalışmalarına Akçakale ilçesi ile devam etti. Hafta içerisinde farklı bir ilçede halk buluşması programlarını sürdüren hafta sonları ise sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelen Çiftçi, Akçakale'de Küçüknaneli, Boybeyi, ve Yusufbey kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmada vatandaşların sorunlarını dinleyen Çiftçi, tüm sorunların aşılması için büyükşehir belediyesi olarak çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Anayasa değişikliğinde sunulan 18 maddenin tüm ayrıntılarını vatandaşlara aktaran Başkan Çiftçi, "16 Nisan bir belediye seçimi, milletvekili seçimi değil, tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir seçimdir. Onun için hepimiz ülkemizin geleceğini esas alarak evet demeliyiz. Daha istikrarlı, daha hızlı gelişen bir Türkiye için bir ve beraber olmalıyız" diye konuştu.
Başkan Çiftçi gün içerisinde de birçok mahallede vatandaşlarla buluştu. Akçakale programını tamamlayan Çiftçi akşam saatlerinde şehir merkezine döndü.
Başkan Çiftçi'ye gezilerinde büyükşehir belediyesi meclis üyeleri ve Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan eşik etti.
(BB-SD-Y)

14.04.2017 13:13:29 TSI
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