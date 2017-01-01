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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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67 Burda avm den check-in sürprizi

14 Nisan 2017 Cuma, 13:06
67 Burda avm den check-in sürprizi
67 Burda avm den check-in sürprizi

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - 67 Burda Alışveriş Merkezi'nde Nisan ayı itibari ile check-in yapan ziyaretçilerine sürpriz hediyeler veriyor.
Sosyal medya hesaplarının gün geçtikçe daha da önem kazanmaya devam etmesiyle birlikte 67 Burda Alışveriş Merkezi sadık müşterilerini ödüllendirmeye devam ediyor. Faccebook.com/67BurdaAVM sosyal medya sayfası üzerinden üç farklı günde 67 Burda Alışveriş Merkezi' nde çekilmiş fotoğrafını yer bildirimiyle paylaşan ziyaretçiler sürpriz hediyeler kazanıyor.
(SÖ-SÖ-Y)

14.04.2017 13:14:36 TSI
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