67 Burda avm den check-in sürprizi
(Fotoğraflı)
Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - 67 Burda Alışveriş Merkezi'nde Nisan ayı itibari ile check-in yapan ziyaretçilerine sürpriz hediyeler veriyor.
Sosyal medya hesaplarının gün geçtikçe daha da önem kazanmaya devam etmesiyle birlikte 67 Burda Alışveriş Merkezi sadık müşterilerini ödüllendirmeye devam ediyor. Faccebook.com/67BurdaAVM sosyal medya sayfası üzerinden üç farklı günde 67 Burda Alışveriş Merkezi' nde çekilmiş fotoğrafını yer bildirimiyle paylaşan ziyaretçiler sürpriz hediyeler kazanıyor.
(SÖ-SÖ-Y)
14.04.2017 13:14:36 TSI
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