14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mobilya Fuarı referandumdan sonra açılıyor

14 Nisan 2017 Cuma, 13:07
Mobilya Fuarı referandumdan sonra açılıyor
Mobilya Fuarı referandumdan sonra açılıyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Selma Kara
KAYSERİ (İHA) - TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Kayseri Mobilya Fuarı, referandumdan sonra açılacak.
19 Nisan'da açılışı yapılacak olan fuarla ilgili olarak, TÜYAP Anadolu AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz kentte bulunan bir otelde basın mensuplarına açıklama yaptı. Basın toplantısına, TÜYAP Anadolu AŞ Bölge Başkanı Gökalp Gökdemir, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç,Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Yakup Deveci katıldı.
Fuarda, mobilyacılık sektörünün önde gelen aktörlerinin birbirinden yeni dizaynlarını beğeniye sunacaklarını belirten TÜYAP Anadolu AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz, ziyaretçi kitlesinin mobilya satıcıları, distribütörleri, mobilya işiyle profesyonel olarak iştigal eden iş insanlarından oluştuğunu ifade etti.
200 yabancı ziyaretçi katılacak
Lübnan, Tunus, Irak, İran, Gürcistan ve Rusya'dan 200'ün üzerinde yabancı ziyaretçinin de alım heyeti kapsamında fuarı ziyaret edeceğini kaydeden Genel Müdür Cihat Alagöz, "Yabancı ziyaretçilerimiz Kayseri'de yalnızca mobilya sanayiinin yeni bağlantılar kurması ve ihracatına katkı sağlaması ile sınırlı kalmayacak. Birbirinden farklı ülkelerden gelen bu insanlar Kayseri'mizin günlük yaşamına hareket katmanın yanı sıra, bölge turizminin tanıtılması, Kayseri misafirperverliğinin vurgulanarak turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi bakımından da son derece önem arz etmektedir" diye konuştu.
Geçen yılki katılım 53 bin
Geçen yıl gerçekleştirilen fuara 53 bin profesyonel ziyaretçinin katılım sağladığını dile getiren Genel Müdür Cihat Alagöz, fuarın, Türkiye markası haline gelmiş olan Kayseri mobilyasının, uluslararası bir marka haline dönüşebilmesi açısından önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.
Genel Müdür Cihat Alagöz, tüm Kayserilileri, 19-23 Nisan tarihleri arasında Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Mobilya Fuarı'na beklediklerini sözlerine ekledi.
(SK)

14.04.2017 13:15:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
Uyuşturucu taciri 12 sanığa toplam 173 yıl hapis
YEREL

UYUŞTURUCU TACİRİ 12 SANIĞA TOPLAM 173 YIL HAPİS
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
Kayseri Ticaret Odası, banka yetkilileri ile bir araya geldi
YEREL

KAYSERİ TİCARET ODASI, BANKA YETKİLİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Çelik, Ağrılılar ile Kars, Ardahan, Iğdırlılar Derneği'nin gecesine katıldı
YEREL

BAŞKAN ÇELİK, AĞRILILAR İLE KARS, ARDAHAN, IĞDIRLILAR DERNEĞİ'NİN GECESİNE KATILDI
Kocasinan'da Ağaçlandırma Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
YEREL

KOCASİNAN'DA AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Kayseri'de intihar
YEREL

KAYSERİ'DE İNTİHAR
AGÜ Asya- Pasifik Uluslararası Eğitim Birliği Konferansı'nda
YEREL

AGÜ ASYA- PASİFİK ULUSLARARASI EĞİTİM BİRLİĞİ KONFERANSI'NDA
Tırın zulasından 2 bin 940 paket kaçak sigara çıktı
YEREL

TIRIN ZULASINDAN 2 BİN 940 PAKET KAÇAK SİGARA ÇIKTI
Raylı sistem için İldem'e tesis yapılacak
YEREL

RAYLI SİSTEM İÇİN İLDEM'E TESİS YAPILACAK
Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne İkincilik Ödülü
YEREL

KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ'NE İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
MHP İl Başkanı Ersoy ve yönetimi Başkan Çelik'i ziyaret etti
YEREL

MHP İL BAŞKANI ERSOY VE YÖNETİMİ BAŞKAN ÇELİK'İ ZİYARET ETTİ
Türkiye'ye örnek mezarlık
YEREL

TÜRKİYE'YE ÖRNEK MEZARLIK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:

Kayseri Orman Bölge Müdür Yardımcısı &quot;ByLock&quot;tan tutuklandı
YEREL

KAYSERİ ORMAN BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI "BYLOCK"TAN TUTUKLANDI
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş:
YEREL

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ELİTAŞ:
Kayseri Pancar Kooperatifi, Türkiyede ilk kez &quot;sözleşmeli kurufasulye ekimi&quot; dönemini başlattı
YEREL

KAYSERİ PANCAR KOOPERATİFİ, TÜRKİYEDE İLK KEZ "SÖZLEŞMELİ KURUFASULYE EKİMİ" DÖNEMİNİ BAŞLATTI
'Her Zaman Yanınızdayız' Projesi Ekibi Gümüşören Mahallesindeydi
YEREL

'HER ZAMAN YANINIZDAYIZ' PROJESİ EKİBİ GÜMÜŞÖREN MAHALLESİNDEYDİ
Damızlık Birliğinden Süt Soğutma Tankları Tanıtımı Ve İstişare toplantısı
YEREL

DAMIZLIK BİRLİĞİNDEN SÜT SOĞUTMA TANKLARI TANITIMI VE İSTİŞARE TOPLANTISI
Avrupa'nın en dikey koşusu Erciyes'te
YEREL

AVRUPA'NIN EN DİKEY KOŞUSU ERCİYES'TE
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol hizmet kalitesini artırmak için gece gündüz çalışıyor
YEREL

İNCESU BELEDİYE BAŞKANI ZEKERİYA KARAYOL HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
EN ÇOK OKUNANLAR
Asma köprüye demir kapı yaptırdılar!
YAŞAM

HIRSIZ KORKUSU BUNU DA YAPTIRDI!

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...
  • 4 Sırrını ortaya çıkardı!