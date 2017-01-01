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Osmaniye'de okullararası bisiklet yarışları sona erdi



(Fotoğraflı)



Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen ve 50 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen okullararası bisiklet yarışları sona erdi.

Fakıuşağı köprüsünden başlayan ve Güney çevre yolunda gerçekleşen yarışlara ilgi yoğun oldu.

6 klasmanda mücadele vererek dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Spor Şube Müdürü Arif Özsarı, antrenörler ve okul idarecileri tarafından verildi.

Gruplarında birinci olanlar şöyle:

Gençler Erkekler A: Zeki Özdemir (Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi)

Gençler Erkekler B: Sefa Özcan (Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

Yıldız Kızlar: İrem Dinçer (Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu)

Yıldız Erkekler: Bedirhan Toklu (Cebelibereket Ortaokulu)

Küçük Kızlar: Miray Çaylı (Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu)

Küçük Erkekler: Muhammet Enes Karataş (Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi)

(KSM-Y)



14.04.2017 13:18:01 TSI

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