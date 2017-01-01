YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TÜGVA'dan Çermik Belediyesine ziyaret

TÜGVA'dan Çermik Belediyesine ziyaret



(Fotoğraflı)



Hacı Güneş

DİYARBAKIR (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır Teşkilat Başkanı Osman Kozan, yönetim kurulu üyeleri Asil Ecer, Serkan Ergün, Ozan Bayram ve Mehmet Özoğul ve beraberindeki heyet ile birlikte Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nu ziyaret etti.

TÜGVA Diyarbakır Teşkilat Başkanı Osman Kozan, vakfın Türkiye'de ve Diyarbakır'da yaptığı faaliyetler hakkında Başkan Karamehmetoğlu'na bilgi aktardı. TÜGVA heyeti ile bir süre görüşen Başkan Şehmus Karamehmetoğlu da, Çermik'te gençlere yönelik yapılan ve yapılması hedeflenen projeleri anlattı. Başkan Karamehmetoğlu, Çermik Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ve faaliyetlerini desteklediklerini kaydetti. Karamehmetoğlu, ziyaretlerinden dolayı TÜGVA Diyarbakır Teşkilat Başkanı Osman Kozan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

(HG-MP-Y)



14.04.2017 13:23:44 TSI

NNNN

