14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ağrı'da "Yeni Türkiye Yeni Gelecek" Konferansı

14 Nisan 2017 Cuma, 13:19
Ağrı'da "Yeni Türkiye Yeni Gelecek" Konferansı
Ağrı'da "Yeni Türkiye Yeni Gelecek" Konferansı

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Kredi ve Yurtlar Kurumu Ağrı İl Müdürlüğü tarafından "Yeni Gelecek Yeni Türkiye" adlı konferansı düzenlendi.
Gençlik merkezi spor salonunda yapılan konferansa Kredi ve Yurtlar Kurumu Ağrı İl Müdürü Cihan Demir, yazar Mehmet Acet ve gençler katıldı. Konferansta konuşan Kredi ve Yurtlar Kurumu Ağrı İl Müdürü Cihan Demir,"Geleceğimizin teminatı toplumun emaneti olan siz sevgili gençlerin, iyi ile kötü olanı ayıracağı, doğru olana yöneleceği ve kendinizi sürekli ilimle yoğurup, güzel ahlak sahibi insanlar olarak yetiştireceğiniz bir oluşuma bir düşünce sistemine olan ihtiyacımızı her çeçen gün daha da artmaktadır. Yeni Türkiye'nin yeni geleceği sizlersiniz. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek olan siz öğrencilersiniz. Özgüveninizi diri tutun ve kaybetmeyiniz, yeni Türkiye'nin yeni geleceğinin mimarları siz olacaksınız, onun için çok çalışmamız gerekir"dedi.
Yazar Mehmet Acet ise, yeniden yapılanma sürecinde uluslararası sistem ile yönetim modellerini iyi tanımaları, küreselleşen dünyanın var olan sorunlarını öğrenmeleri ve bu sorunlara çözüm önerileri getirebilmeleri amacıyla bilgiler verildi. Mevcut yönetim sistemi ile sistem değişikliğini değerlendiren Acet, tarihsel gelişimi içerisinde devlet ve hükümet sistemleri, güçler birliği ve güçler ayrımına dayalı sistemler ve bunlardan parlamenter sistem ile başkanlık sistemlerinin yapısı hakkında bilgiler verdi. Program sonunda Kredi ve Yurtlar Kurumu Ağrı İl Müdürü Cihan Demir, yazar Mehmet Acet'e hediye takdim etti.
(AG-AT-Y)

14.04.2017 13:27:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ağrı'da seyyar manav
YEREL

AĞRI'DA SEYYAR MANAV
Ağrı'da çörek otu yağı
YEREL

AĞRI'DA ÇÖREK OTU YAĞI
Ağrı'da İstihdamda Milli Seferberliği
YEREL

AĞRI'DA İSTİHDAMDA MİLLİ SEFERBERLİĞİ
Ağrı'nın Patnos ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 99'üncü yıldönümü coşkuyla kutlandı
YEREL

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTARILIŞININ 99'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI
Ağrı Belediyesi 500 sporcuya malzeme dağıttı
YEREL

AĞRI BELEDİYESİ 500 SPORCUYA MALZEME DAĞITTI
Soylu, &quot;Canınızı seviyorsanız Kandil'den sıvışın, yakında tepenize ineceğiz&quot;
YEREL

SOYLU, "CANINIZI SEVİYORSANIZ KANDİL'DEN SIVIŞIN, YAKINDA TEPENİZE İNECEĞİZ"
Ağrı'da ikinci elde piyasalar durgun
YEREL

AĞRI'DA İKİNCİ ELDE PİYASALAR DURGUN
Rektör Prof. Dr. Karabulut Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında incelemelerde bulundu
YEREL

REKTÖR PROF. DR. KARABULUT MERKEZİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA LABORATUVARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Ağrı'da terör operasyonu
YEREL

AĞRI'DA TERÖR OPERASYONU

&quot;Canınızı seviyorsanız Kandil'den sıvışın, yakında tepenize ineceğiz&quot;
YEREL

"CANINIZI SEVİYORSANIZ KANDİL'DEN SIVIŞIN, YAKINDA TEPENİZE İNECEĞİZ"
&quot;PKK'yı gömmezsek namerdiz&quot;
YEREL

"PKK'YI GÖMMEZSEK NAMERDİZ"
Üniversite öğrencisi gündüz okula akşam fırına
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GÜNDÜZ OKULA AKŞAM FIRINA
Ağrı'da evinde beslediği tavuk ve horozları pazarda satıyor
YEREL

AĞRI'DA EVİNDE BESLEDİĞİ TAVUK VE HOROZLARI PAZARDA SATIYOR
Ağrı'da Şanlıurfalı seyyar satıcı
YEREL

AĞRI'DA ŞANLIURFALI SEYYAR SATICI
EN ÇOK OKUNANLAR
Asma köprüye demir kapı yaptırdılar!
YAŞAM

HIRSIZ KORKUSU BUNU DA YAPTIRDI!

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...
  • 4 Sırrını ortaya çıkardı!