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Siirt'te uyuşturucu operasyonu

14 Nisan 2017 Cuma, 13:20
Siirt'te uyuşturucu operasyonu
Siirt'te uyuşturucu operasyonu

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen operasyonda kenevir bitkisi ve esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imalı ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 5 ayrı noktaya operasyon yapıldı. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, bin 650 kök kenevir bitkisi, 3 kilo 148 gram kubar esrar maddesi ile karışık kenevir tohumu, 2 adet av tüfeği, 45 adet av tüfeği fişeği, 5 adat cep telefonu, 32 paket kaçar sigara ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 3 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
(MND-MP-Y)

14.04.2017 13:27:46 TSI
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