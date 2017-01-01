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Japonya'nın Hiroşima şehri ile kardeş şehir protokolü imzalandı



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Belediyesi ile Japonya'nın Hiroşima Belediyesi arasında düzenlenen kardeş şehir protokolü imza töreni Belediye konferans salonunda geniş çaplı bir katılımla gerçekleştirildi.

İmza töreninde bir konuşma yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan'ın işgal döneminde yaşadığı travma ile Hiroşima'nın kimyasal bombaların atıldığı dönemde yaşadığı acıların aynı olduğuna dikkat çekerek, iki belediyenin birbiriyle kardeş olmasının son derece anlamlı olduğunu kaydetti.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ise ''Hiroshima Üniversitesinden misafirlerimizle birlikte güzel sanatlar fakültesi üzerinde bir çalışma yaptık. Biz bir Üniversite olarak tabii ki Ardahan'ın tanıtımı, değerlerinin dünyaya açılması üzerinde çaba gösteriyoruz. Bu anlamda Sayın Belediye Başkanımızı ve verdiği desteği huzurlarınızda da ifade etmek istiyorum. İnşallah, bu anlaşma kapsamında Hiroshima'nın Ardahan'ımıza Üniversitemize dönüşlerinin olmasını bekliyoruz. Bu konuda kendilerine iade-i ziyaret yaptığımızda beklentilerimizi ifade edeceğiz. Ayrıca Üniversiteye bilimsel çalışmalar yapılması hususunda da Sayın Rektörümüzle diyalog halinde olacağız. Bu girişimlerin, çabaların, Ardahan'ımıza, Ülkemize, Ülkemizin tanıtımına hayırlar getirmesini, güzel sonuçlara nasip olmasını temenni ediyorum, hayırlı olsun diyorum.'' dedi.

Hiroşima Devlet Üniversitesi Prof. Dr. Hirato Namba ve eşi Eıko Namba, Ardahan'da bulunmaktan ve kendilerine kardeş olarak gördükleri Ardahan Belediyesiyle böylesine güzel bir protokole imza atmaktan memnun olduklarını belirttiler.

(OY-AT-Y)



14.04.2017 13:28:15 TSI

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