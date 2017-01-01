14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çermik'te Genç Çiftçi Projesi başladı

14 Nisan 2017 Cuma, 13:22
Çermik'te Genç Çiftçi Projesi başladı

Hacı Güneş
DİYARBAKIR (İHA)  Diyarbakır'ın Çermik içesinde 2017 Genç Çiftçi Projesi başladı.
Çermik Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yusuf Güden, projenin geçen yıldan pek bir farkının olmadığı için, müracaat edecek olan Genç çiftçilerin konuya vakıf olduklarını, bu yüzden yine yoğun bir talep beklediklerini ifade etti. Güden, "Sadece bu yıl için proje kapsamında bir farklılık bulunmaktadır. Bu da müracaat eden evli kişilerden her ikisinin de ücretli çalışmadığına dair belge istenmesidir. Müracaat etmek isteyen çiftçilerin bu hususu gözden kaçırmamaları, ilk olarak bu şart kapsamında uygun iseler diğer şartları kontrol etmeleri menfaatleri icabıdır" dedi.
Güden, başvuruların 05 Mayıs 2017 tarihine kadar devam edeceğini ve bu başvuruların bizzat sahiplerince yapılması gerektiğini anımsatarak, "Başvuru yapacak çiftçilerde aranacak şartlar ve istenecek belgeler konusunda ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden öğrenebilirler" diye konuştu.
(HG-MP-Y)

14.04.2017 13:29:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
TÜGVA'dan Çermik Belediyesine ziyaret
YEREL

TÜGVA'DAN ÇERMİK BELEDİYESİNE ZİYARET
(Düzeltme) Yatalak hastalara ücretsiz hasta yatağı dağıtıldı
YEREL

(DÜZELTME) YATALAK HASTALARA ÜCRETSİZ HASTA YATAĞI DAĞITILDI
Akil Gençler Platformu son toplantısını yaptı
YEREL

AKİL GENÇLER PLATFORMU SON TOPLANTISINI YAPTI
DÜ Hastaneleri Hestourex'e katıldı
YEREL

DÜ HASTANELERİ HESTOUREX'E KATILDI
Kırsal mahalleler için toplu ulaşım güzergahları belirleniyor
YEREL

KIRSAL MAHALLELER İÇİN TOPLU ULAŞIM GÜZERGAHLARI BELİRLENİYOR
Başkan Atilla'dan hizmet birimlerine denetim
YEREL

BAŞKAN ATİLLA'DAN HİZMET BİRİMLERİNE DENETİM
Silvan Kaymakamı Adem Çelik:
YEREL

SİLVAN KAYMAKAMI ADEM ÇELİK:
Öğrencileri, Nurten öğretmen için seferber oldu
YEREL

ÖĞRENCİLERİ, NURTEN ÖĞRETMEN İÇİN SEFERBER OLDU
Diyarbakır'da herkes için spor günleri etkinliği
YEREL

DİYARBAKIR'DA HERKES İÇİN SPOR GÜNLERİ ETKİNLİĞİ
Diyarbakır'da Bohçe müsabakaları sona erdi
YEREL

DİYARBAKIR'DA BOHÇE MÜSABAKALARI SONA ERDİ
Bilfen Okulları'ndan Avrupa şampiyonluğuna
YEREL

BİLFEN OKULLARI'NDAN AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNA
Çüngüş tarihiyle ön plana çıkacak
YEREL

ÇÜNGÜŞ TARİHİYLE ÖN PLANA ÇIKACAK
Diyarbakırspor eski başkanı Yakut'tan başsağlığı mesajı
YEREL

DİYARBAKIRSPOR ESKİ BAŞKANI YAKUT'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Meteorolojiden sağanak uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN SAĞANAK UYARISI
Dicle Elektrik referanduma hazır
YEREL

DİCLE ELEKTRİK REFERANDUMA HAZIR
Diyarbakırlı görme engelli iki atletten tarihi başarı
YEREL

DİYARBAKIRLI GÖRME ENGELLİ İKİ ATLETTEN TARİHİ BAŞARI
Rektör Gül, Silopili gençleri makamında ağırladı
YEREL

REKTÖR GÜL, SİLOPİLİ GENÇLERİ MAKAMINDA AĞIRLADI
Tıp Fakültesi Voleybol Takımı şampiyon oldu
YEREL

TIP FAKÜLTESİ VOLEYBOL TAKIMI ŞAMPİYON OLDU
Amed Sportif kampa girdi
YEREL

AMED SPORTİF KAMPA GİRDİ
Kulplu öğrenciler polise moral programı düzenlendi
YEREL

KULPLU ÖĞRENCİLER POLİSE MORAL PROGRAMI DÜZENLENDİ
Bağlar Belediyesinin tiyatro baharı etkinliği devam ediyor
YEREL

BAĞLAR BELEDİYESİNİN TİYATRO BAHARI ETKİNLİĞİ DEVAM EDİYOR
Solin Çocuk ve Aile Merkezi'nde kayıtlar başladı
YEREL

SOLİN ÇOCUK VE AİLE MERKEZİ'NDE KAYITLAR BAŞLADI
Yatalak hastalara ücretsiz hasta yatağı dağıtıldı
YEREL

YATALAK HASTALARA ÜCRETSİZ HASTA YATAĞI DAĞITILDI
Başkan Atilla, asfalt çalışmasını denetledi
YEREL

BAŞKAN ATİLLA, ASFALT ÇALIŞMASINI DENETLEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Asma köprüye demir kapı yaptırdılar!
YAŞAM

HIRSIZ KORKUSU BUNU DA YAPTIRDI!

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...
  • 4 Sırrını ortaya çıkardı!