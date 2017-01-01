14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Korkut'a 4 yeni kütüphane

14 Nisan 2017 Cuma, 13:24
Korkut'a 4 yeni kütüphane
Korkut'a 4 yeni kütüphane

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş'un Korkut İlçe Kaymakamı Abdulgani Mağ'ın girişimleri sonucu 4 okula yeni kütüphaneler kuruldu.
Korkut'ta kütüphanesi olmayan Kapılı Ortaokulu, İçboğaz İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Sazlıkbaşı Ortaokuluna yeni kütüphaneler yapıldı. İlçe Kaymakamı Aldulgani Mağ'ın girişimleri sonucunda Erzurum Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yeni kütüphaneler kurulduğunu ifade eden Korkut Milli Eğitim Müdürü Caner Budak, öğrencilerin bu sayede okuma sevgisinin artacağını ve düzenli okuma alışkanlığına sahip olacaklarını söyledi.
Korkut Kaymakamı Abdulgani Mağ ise, sürekli gelişen ve büyüyen, daima okuyan bir gençlik hedeflediklerini belirterek, "Bu hedef doğrultusunda kütüphanesi olmayan okulların, kitaba ulaşamayan öğrencilerin kalmaması için Erzurum Büyükşehir Belediyesiyle temasa geçtik. Sağ olsunlar bu ricamızı kırmadılar ve kütüphanesi olmayan dört köy okulumuza yeni kütüphane yaptılar. İlçemizde kütüphanesi olmayan, çocukların rahat bir şekilde kitaplara ulaşamadığı hiçbir okulumuzun kalmamasının çabası içerisinde olacağız" diye konuştu.
(NA-MSA-Y)

14.04.2017 13:31:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Malazgirt'te 'Kariyer Günleri' etkinliği
YEREL

MALAZGİRT'TE 'KARİYER GÜNLERİ' ETKİNLİĞİ
Muş'ta terör operasyonu
YEREL

MUŞ'TA TERÖR OPERASYONU
Muş'ta terör operasyonu
YEREL

MUŞ'TA TERÖR OPERASYONU
Muş'ta 'Mesai Dışı Poliklinik' uygulaması
YEREL

MUŞ'TA 'MESAİ DIŞI POLİKLİNİK' UYGULAMASI
Rektör Polat, Kurtik Dağı'nda incelemelerde bulundu
YEREL

REKTÖR POLAT, KURTİK DAĞI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Muşlu gençler spora kazandırılıyor
YEREL

MUŞLU GENÇLER SPORA KAZANDIRILIYOR
Varto'da 200 kişilik pansiyon yapılacak
YEREL

VARTO'DA 200 KİŞİLİK PANSİYON YAPILACAK
Dölek'ten başarılı doktorlara plaket
YEREL

DÖLEK'TEN BAŞARILI DOKTORLARA PLAKET
Başkan Asya'dan referandum çalışması
YEREL

BAŞKAN ASYA'DAN REFERANDUM ÇALIŞMASI
Muş'ta terör operasyonu
YEREL

MUŞ'TA TERÖR OPERASYONU

EN ÇOK OKUNANLAR
Asma köprüye demir kapı yaptırdılar!
YAŞAM

HIRSIZ KORKUSU BUNU DA YAPTIRDI!

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...
  • 4 Sırrını ortaya çıkardı!