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Ağrı'da seyyar manav

14 Nisan 2017 Cuma, 13:27
Ağrı'da seyyar manav
Ağrı'da seyyar manav

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'da Cesim Yıldız adlı vatandaş kentin farklı yerlerini gezerek seyyar manavcılık yapıyor
Ağrı merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde ikamet eden Cesim Yıldız, kentteki mahalleri gezerek meyve ve sebzelerini vatandaşlara satıyor. Fırat Mahallesi TOKİ' de kurduğu tezgâhla ürünlerini vatandaşlara satan Yıldız, Eski Van Caddesinde bulunan Halk Pazarında manavcılık yaptığını ve bazen farklı mahallelere tezgâhını kurup ürünlerini sattığını söyledi. Vatandaşların genelde Çilek, Patates ve mevsimlik ürünler rağbet gösterdiğini belirten Yıldız, 2 gündür tezgâhını kurduğunu ve satışlardan memnun olduğunu ifade etti. Havaların yağmurlu olduğunu gece eve giderken ürünlerinin üstünü çadırlarla kapattığını kaydeden Yıldız, "Ben sabahleyin geliyorum, tezgâhımın üzerini açıyorum. Saat 10.00 gibi genelde vatandaşlar gelip alışveriş yapıyorlar. Çok şükür satışlar idare ediyor. Birkaç gün burada kaldıktan sonra belki başka mahallelere gidebilirim, bakalım zaman neyi gösteriyor. Bizde ekmeğimizi bu şekilde kazanıyoruz, ne yapalım"dedi.
(AG-AT-Y)

14.04.2017 13:35:56 TSI
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