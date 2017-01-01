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Tütün ihracatçıları kaçakla etkin mücadele istiyor

14 Nisan 2017 Cuma, 13:31
Tütün ihracatçıları kaçakla etkin mücadele istiyor
Tütün ihracatçıları kaçakla etkin mücadele istiyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu oryantal tütünde son dönemde kaçakçılığın önemli boyutlara ulaştı. 2016 yılında 2-3 milyon kilogram arasında tütün kaçak yollarla ticarete konu oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Noyan Gürel, geçmiş yıllarda Türkiye'nin doğusunda sınırlı seviyede kalan kaçak tütün ticaretinin son yıllarda Türkiye geneline yayıldığını, kaçakçılıkla etkin mücadele yapılması gerektiğini dile getirdi.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Celal Umur ise, kaçakçılığın artması sonrasında Türkiye'nin ciddi vergi kaybına uğradığını söyledi. Umur, bir sigara paketinin değerinin yüzde 80-85'inin vergi olduğuna dikkati çekti ve kaçak tütün ticaretinin son bir yılda 2-3 milyon kilogram seviyelerine ulaştığı öngörüsünde bulundu.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği'nin 2016 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda yapıldı. Genel Kurulda Ege Tütün İhracatçıları Birliği'nin 2017 yılı iş programı ve bütçesi kabul edildi.
Genel Kurul sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Noyan Gürel ve Ömer Celal Umur, Türkiye'de kaçak tütün ticaretinin geldiği ürkütücü boyuta dikkat çektiler.
Türkiye'nin oryantal tütün üretiminde dünya birincisi olduğuna işaret eden Gürel, Türkiye'nin oryantal tütün üretimindeki konumunu koruması için doğru hamleler yapılması gereğine dikkati çekti. Gürel, "Tütün sektörü olarak yüzde 100 sözleşmeli üretim modeli ile çalışıyoruz. Sözleşme yaptığımız üreticiden sözleşmede belirtilen ürünü alamaz olduk. Üretici, ürettiği tütünü kıyıp açıkta satan tüccarlara daha karlı satıyor. Burada hem ihracatçı zarar görüyor, hem devlet zarar görüyor, uzun vadede üretici de kendi ayağına kurşun sıkıyor. Sürdürülebilir bir tütün ticareti ve ihracatının yolu kapanıyor. Yasak, kontrolsüz bir ticaret her geçen gün büyüyor. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Sözleşme yapmadan üretim yapılabilir ancak satışı kurala bağlı
Tütün üreticilerinin sözleşme yapmadan üretim yapabileceklerine dikkati çeken Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Celal Umur, bu tütünün satışının Tütün ve Alkol Piyasası Kurumu (TAPDK)'nun yapacağı açık arttırma ile yapılması gerektiğini dile getirdi. Türk tütününün aromasının çok özel ve tercih edilen olduğunu anlatan Umur, "Türk tütününün bu aromasını korumamız gerekiyor. Türk tütünü verimli toprak istemiyor, kıraç arazilerde, dağ yamaçlarında yetişiyor, aromasını da buradan alıyor" dedi.

Tütün ihracatı 2016 yılında 1 milyar doları aştı
Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden tütün ve tütün mamulleri 2016 yılında ihracatını en fazla arttıran sektörlerin başında yer aldı. 2015 yılında 918 milyon dolar ihracat yapan Tütün sektörü, 2016 yılında ihracatını yüzde 10 arttırarak 1 milyar 10 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Tütün sektörünün 2016 yılı ihracatında; tütün mamulleri 652 milyon dolar olurken, yaprak tütün ihracatı 358 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 2016 yılında ihraç ettiği 652 milyon dolarlık tütün mamulleri (sigara) ihracatında İran 149 milyon 69 bin dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. İran'ı 70 milyon 63 bin dolarlık sigara ihracatı ile Bahreyn izledi. Suudi Arabistan ise 61 milyon 672 bin dolarlık sigara ihracatı ile üçüncü sırada yer aldı.

Yaprak tütün ihracatında ABD ilk sırada
Türkiye'de 2016 yılında 56 bin üreticinin ürettiği 62 bin tonluk tütünün 51 bin ton'luk dilimi yaprak tütün olarak ihraç edildi. Yaprak tütün ihracatında Amerika Birleşik Devletleri 150 milyon dolar ile aslan payına sahip olurken, ikinci sırayı 34 milyon dolarlık ihracatla Belçika aldı. Rusya ise 28 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer buldu.
(MB-E)

14.04.2017 13:38:59 TSI
NNNN
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