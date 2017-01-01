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VEDAŞ'tan bilgilendirme toplantısı

14 Nisan 2017 Cuma, 13:33
VEDAŞ'tan bilgilendirme toplantısı
VEDAŞ'tan bilgilendirme toplantısı

(Fotoğraflı)

Serdar Adıyaman
BİTLİS (İHA) - Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü, Ahlat ilçesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi.
İlçede yapımı tamamlanan trafo merkezi ile arazilerde dikilecek elektrik nakil direkleri, elektrik nakil hatları ve kamulaştırma konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Abdurrahman Gazi Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, Ahlat'ın kalkınması için tarımsal sulama faaliyeti ile ilgili alt yapıyı güçlendirmek projeler geliştirdiklerini söyledi. Uzunselvi, "Sadece birinci etapta yapılan enerji nakil hattı 64,5 kilometre, maliyeti 11 milyon TL'dir. 7,5 kilometrelik bir kısım daha var, o da 1,5 milyon TL'dir. Onun ihalesi de en kısa sürede yapılacak. Yapılacak enerji nakil hattı inanın Bitlis'te sadece 2015 yılında yapılan bir hattır. Biz belki de Ahlat'ın 50 yıl sonrasını da düşünerek daha kapasitesi yüksek bir hat yapıyoruz" dedi.
Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu ise, Ahlat'ın, Doğu Anadolu Bölgesinde tarımın en derli toplu yapıldığı yerlerin başında geldiğini ifade ederek, "En başta patates olmak üzere, şeker pancarı ve fasulye üretimi yüksek bir miktarda yapılıyor. Fakat göreve başladığımdan beri bana yoğun olarak enerji kesintisi, enerji düşüklüğü ve buna dayalı olarak sulamada kullanılan trafoların yanması, sulama yapılmamasından dolayı ürünlerin çürümesi ve kuruması konusunda şikayetler alıyordum. Trafo merkezimizin olmayışı, enerjinin yüksekliği düşüklüğü hem çiftçilerimizin trafolarına zarar veriyordu hem de ilçe halkının elektrikle çalışan aletlerine zarar veriyordu. Bizde belediye başkanımızla beraber milletvekilimizin desteğiyle trafo merkezini Ahlat'ımıza kazandırdık. Çok hızlı bir inşaat süreciyle yaklaşık 1 sene gibi bir süreçte bu trafo merkezi tamamlandı. Fakat sadece trafo merkezi ile olmuyor. Bunun birde nakil hattının gerçekleşmesi gerekiyor. Bu işlemler yapılırken bir kamulaştırma işlemi yapılıyor. Kimin arsasından bu nakil hatları geçecekse veya direk dikilecekse bu kamulaştırma işlemi yapılır. Bu işin biraz daha hızlı bitmesini istiyorsak, bu sene yine sorun yaşamak istemiyorsak fedakarlık yapmalısınız" diye konuştu.
Düzenlenen toplantı, çiftçilerin sorunlarının dinlenilmesi ve karşılıklı görüş alışverişinden sonra sona erdi.
(SAD-MSA-Y)

14.04.2017 13:40:48 TSI
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