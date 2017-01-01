14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sağlıkçılardan oluşan tiyatro ekibi çalışmalarına başladı

14 Nisan 2017 Cuma, 13:33
Sağlıkçılardan oluşan tiyatro ekibi çalışmalarına başladı
Sağlıkçılardan oluşan tiyatro ekibi çalışmalarına başladı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Kamu Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde hizmet veren hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarından oluşan tiyatro ekibi çalışmalarına başladı.
Tiyatro ekibi ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı Dr.Yılmaz Dündar, "Hekim, hemşire, tıbbi sekreter, sağlık memuru gibi farklı sağlık gruplarından oluşan Genel Sekreterlik Tiyatro Ekibimiz, öncelikle sahneleyecekleri oyunlarla hasta ve sağlık çalışanlarını arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefliyor. İlk etapta kısa skeçlerden oluşan 6 bölümlü bir oyun üzerine çalışmalarımızı başlattık, önümüzdeki günlerde başlayacağımız provalardan sonra, hastanelerimizde düzenleyeceğimiz tiyatro etkinlikleriyle hasta ve çalışanlarımızı bir araya getirmeyi, ortak bir duyguda buluşturmayı hedefliyoruz. Bunun devamında il genelindeki sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın katılımıyla haziran-temmuz döneminde büyük bir oyun da sahneye koymayı planlıyoruz. Bu ekibin kurulma fikri sağlık çalışanlarımızdan geldi. Arkadaşlarımız bir araya gelerek başlattıkları bu uygulamada bizden de destek istediler. Biz de Genel Sekreterlik olarak onların yanında yer aldık. Bu nedenle bu emeği ortaya koyan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
(SAM-SLH-Y)

14.04.2017 13:41:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulundu
YEREL

KAYIP İHBARI YAPILAN KADIN ÖLÜ BULUNDU

Honda Türkiye Başkanı Tsumura:
YEREL

HONDA TÜRKİYE BAŞKANI TSUMURA:
Samsun'da tabela kirliliğine son
YEREL

SAMSUN'DA TABELA KİRLİLİĞİNE SON
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARAASLAN:
Polisler bu kez, kan vererek hayat kurtarıyor
YEREL

POLİSLER BU KEZ, KAN VEREREK HAYAT KURTARIYOR
Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 9 YARALI
Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
TÜBİTAK Samsun Bölge Sergisi 17 Nisan'da
YEREL

TÜBİTAK SAMSUN BÖLGE SERGİSİ 17 NİSAN'DA
Valisi Şahin, SGK çalışanları ile bir araya geldi
YEREL

VALİSİ ŞAHİN, SGK ÇALIŞANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:

Togar: &quot;Talepleri yerinde tespit edip, yerinde çözüme kavuşturuyoruz&quot;
YEREL

TOGAR: "TALEPLERİ YERİNDE TESPİT EDİP, YERİNDE ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ"
İlkadım'da yetim annelere manevi destek
YEREL

İLKADIM'DA YETİM ANNELERE MANEVİ DESTEK
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
Hekimler yardıma koşuyor
YEREL

HEKİMLER YARDIMA KOŞUYOR
Samsun'da hekim sorunu sözleşmeli hekimlerle çözülecek
YEREL

SAMSUN'DA HEKİM SORUNU SÖZLEŞMELİ HEKİMLERLE ÇÖZÜLECEK
Rektör Bilgiç SAMULAŞ'ta
YEREL

REKTÖR BİLGİÇ SAMULAŞ'TA
Omühendis Kariyer Günleri organizasyonu
YEREL

OMÜHENDİS KARİYER GÜNLERİ ORGANİZASYONU
Büyükşehirden görsel kirlilik uyarısı
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN GÖRSEL KİRLİLİK UYARISI
Atakum AİHL'den umre ödüllü hadis ezber yarışması
YEREL

ATAKUM AİHL'DEN UMRE ÖDÜLLÜ HADİS EZBER YARIŞMASI
Samsun'da fuhuş operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA FUHUŞ OPERASYONU
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Kanada kazına özel tedavi
YEREL

KANADA KAZINA ÖZEL TEDAVİ

EN ÇOK OKUNANLAR
Asma köprüye demir kapı yaptırdılar!
YAŞAM

HIRSIZ KORKUSU BUNU DA YAPTIRDI!

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...
  • 4 Sırrını ortaya çıkardı!