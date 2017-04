YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dünya çocukları 23 Nisan'da Kocaeli'de buluşuyor

- 23 Nisan'da 41 ülkeden bin çocuk Kocaeli'de buluşacak

- Türkiye Beyin Olimpiyatları Kocaeli'de düzenlenecek



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği, Eğitim ve Eğlence Fuarı'nda dünya çocukları kardeşliğin ve dostluğun en güzel örneğini sergileyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği, Eğitim ve Eğlence Fuarı, bu yıl 21-23 Nisan tarihleri arasında 41 ülkeden bin çocuğun katılımıyla gerçekleştirilecek. Şenlik Büyükşehir Uluslararası Fuar Merkezi'nde 21-23 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Dünya çocuklarının Türkiye çocuklarıyla kardeşliğin en güzel örneklerini sergilediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği, Eğitim ve Eğlence Fuarı'nda bu yıl ''Bilim ve Çocuk'' temasıyla çok zengin bir içerik ile yapılacak. Büyükşehir Uluslararası Fuar Merkezi, bu yıl yapılacak şenlik için komple elden geçirildi. Çocukların ve ailelerin festivalde güzel vakit geçirmeleri ve çocuklarıyla gönüllerince eğlenmeleri için her şey en ince ayrıntılarına kadar düşünüldü. Dünya çocukları ve Kocaeli'ndeki kardeşleri festival boyunca hem kardeşliğin en güzel paylaşımlarını yaşayacak, hem de kendileri için hazırlanan gösteriler, atölyeler etkinlik alanlarında şenliğin tadına varacak.

Ödüllü Türkiye Beyin Olimpiyatları düzenlenecek

Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki şenliğin en önemli organizasyonlarından biri olan ve bu yıl ilk kez düzenlenecek Türkiye Beyin Olimpiyatları oluşturuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk Beyin Takımı ve Dünya Zeka Oyunları Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından organize edilen Türkiye Beyin Olimpiyatları'nda Türkiye'nin dâhileri yarışacak. Türkiye Beyin Olimpiyatları kapsamında 81 ilden 83 ayrı Bilim ve Sanat Merkezi, festivalde yer alacak. Türkiye Beyin Olimpiyatları'na 6-14 yaş grubu çocuklar katılabilecek. Takımlar üçerli gruplar halinde yarışacak. Yarışmada birinciye 9 bin TL, ikinci 6 bin TL, üçüncüye 3 bin TL para ödülü verilecek.

23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği, Eğitim ve Eğlence Fuarı kapsamında 17 Nisan Pazartesi gününden itibaren dünya çocukları Kocaeli'ye gelmeye başlayacak. 19 Nisan Çarşamba günü grup liderleriyle tanışma yemeğinde bir araya gelinecek. 20 Nisan Perşembe günü ilk olarak Kocaeli Valiliği'ni ziyaret edecek dünya çocukları, ardından Yürüyüş Yolu boyunca devam eden ve artık geleneksel hale gelen kortej yürüyüşüyle Büyükşehir'in önüne gelecek. Burada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun katılımıyla ''Hoş geldiniz'' karşılaması ve hediyeleşme gerçekleşecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda şenliğin sosyal ayağı unutulmadı. Büyükşehir önündeki büyük buluşmanın ardından dünya çocuklarının bir bölümü AVM'lerde yerel kıyafetlerle ülkelerinin oyunlarını sergileyecek. Dünya çocukları ayrıca sağlık kuruluşlarında tedavi oldukları için şenliğe katılamayan yaşıtlarına moral ziyaretinde bulunacak.

Atölyeler ve sergiler çocukları ağırlayacak

Dünya çocukları, bu yıl Kocaelili kardeşleriyle bir ilke daha imza atacak. Çocuklar, sokak hayvanları için hazırlanan 40 adet kulübeyi kendi elleriyle boyayacak. Dünya çocukları tarafından boyanan bu kulübeler, 22 Nisan Cumartesi günü Sekapark'ta yapılacak geleneksel festival pikniği sırasında Seka Kültür Alanı'ndaki sokak hayvanlarının yaralanması için belirlenen noktalara konulacak. Festival kapsamında eğlenceli atölyeler, bilim atölyeleri ve kağıt müzesi atölyeleri olmak üzere birçok atölye çalışması çocuklarımızı bekliyor. Büyük sahnemizde ulusal çaplı etkinliklerimizle küçük sahnemizde yine bilimsel şovlar ve eğlenceli gösteriler çocukları hem eğlendirecek, hem de bilime özendirecek. Festival kapsamında 30 eğlenceli atölye, 22 bilim atölyesi, 9 farklı sergi ve 6 kağıt atölyesi, çocuklarımızı ve ailelerini ağırlayacak.

Sokak Oyunları standı kurulacak

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulacak ''Sokak Oyunları'' standı da bu yıl çok ilgi çekecek. Sokak Oyunları, seksekten beştaşa, ip atlamadan dokuztaşa kadar unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarımız eğitmenler tarafından özel bir alanda uygulamalı bir şekilde oynatarak öğretilecektir. Mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, tombik, kaleli yakan top oyunları oynatılacak. Etnospor standında ise geleneksel sporlarımızın tanıtımı yapılacak. Aşık oyunları, mangala uygulamalı olarak çocuklara öğretilecek. Böylelikle ata sporlarımıza çocuklarımızın ilgisinin artması bekleniyor.

Çeşitli sergiler açılacak

Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki 9. Kocaeli Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali'nde Bilim Merkezi Sergi Alanı'nda 22 farklı bilim düzeneğiyle sergi ve uygulamalar, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sergi alanında alternatif araçlar, RENKO'nun sergi alanında tasarlanan 8 farklı düzenekle atölye, SERTEK'in sergi alanında sanal gözlük ve tablet uygulaması ve uzay topu, SAN-LAB İş Makineleri Simülatörü sergi alanında 3 simro ve 3 bekoloder simülatör, Cross Medya sergi alanında Sanal Gerçeklik ile Dinazor ve Hazarfen Ahmet Çelebi simülasyonu, KO-MEK Geçmişin İzleri sergi alanında geleneksel kıyafetler sergilenecek ve geleneksel çocuk oyunları, Planeteryum sergi alanında ise gökyüzünü kubbe içinde modelleyerek film şeklinde gösterimi yapılacak.

Çok sayıda etkinlik yapılacak

Fuar alanındaki Küçük Sahne'de her yıl olduğu gibi çok sayıda etkinlik gün boyunca çocukları ve ailelerini bekliyor. Küçük Sahne'de Kocaeli Bilim Merkezi köpük show, basınç deneyi, statik elektrik deneyi, bulut oluşumu, kurubuz tepkimesi, duman halkaları, İzmit Bilim ve Sanat Merkezi, bilim içerikli sahne gösterileri, Kağıtspor, karate, jimnastik, görme engelli judo sahne gösterileri, KO-MEK ile Spor Saati, aerobik, plates gibi spor etkinlikleri, Milli Eğitim Okul Gösterileri, ilk ve orta dereceli okulların konser, tiyatro, halk oyunları gibi gösterileri, Rıdvan Pars İpli Kukla Gösterisi, Hakan Arısoy Kukla Gösterileri, Balon Kukla, Kartepe Belediyesi Çocuk Boru Trampet Takımı ve Kartepe Belediyesi Mehter Takımı ve daha birçok sürpriz etkinlik yer alacak.

Gelen misafirler Kocaeli'de belirlenen evlerde kalacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği, Eğitim ve Eğlence Festivali'nde katılan dünya çocuklarıyla Kocaelili çocuklar, 3 gün boyunca bilime ve eğlenceye doyuyor. Geçen yıl ''Bilim ve Çocuk'' temasıyla Sekapark'taki Kocaeli Bilim Merkezi'nde düzenlenen festivale katılan çocuklar; onlarca etkinlik atölyesinin yanı sıra bilim stantlarını ilgiyle dolaşmıştı. Dünya çocukları her yıl olduğu gibi yine Kocaeli'de belirlenen okullardaki yaşıtlarının evlerinde kalacak. Kocaelili aileler, dünya çocuklarına annelik, babalık yapacak. Onlara dolmadan keşkeğe, mancarlı pideden kebaba kadar Türk yemeklerini ve kültürümüzü öğretecek. Ayrılık vakti geldiğinde ise yine gözyaşları sel gibi akacak.

