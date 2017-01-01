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Büyükşehir Meclisinde encümen ve komisyon üyeleri seçildi

14 Nisan 2017 Cuma, 13:45
Büyükşehir Meclisinde encümen ve komisyon üyeleri seçildi
Büyükşehir Meclisinde encümen ve komisyon üyeleri seçildi

(Fotoğraflı)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı Başkan Karaosmanoğlu'nun idaresinde yapıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan ayı meclis toplantısı fuar içinde bulunan Leyla Atakan Kültür Merkezi Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda 147 madde görüşülürken encümen üyeleri ve ihtisas komisyonları seçildi. Öte yanda toplantıda 2016 yılı faaliyet raporu hakkında meclis üyelerine bilgi verildi.
Meclis toplantısına başkanlık eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ''Öncelikle her ay eksiksiz olarak meclisimize katılan siz değerli meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Hepimiz Kocaeli için aralıksız çalışıyoruz. Bu faaliyet raporu 2016 yılında Kocaeli'de yaptığımız çalışmaları içeriyor. Çalışmalarımız kentimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışmalarımızı durmadan arttırarak devam edeceğiz'' dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminalinin binası, arsası, müştemilatı ve işletmesi UlaşımPark AŞ'ye, Sekapark 2. Etap Seka Sahil 2 Restoran'ın yanındaki deniz rıhtımı üzerine yapılacak iş yerinin Antikkapı A.Ş.'ye devredilmesine karar verildi. Öte yandan D-100 Karayolu İzmit geçişi üzerinde bulunan üst geçide Muhsin Yazıcıoğlu Üst Geçidi isminin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
Meclis Toplantısında Büyükşehir Belediyesi Encümen üyelerinin ve ihtisas komisyon üyelerinin seçimleri de gerçekleştirildi.
(KK-İÇ)

14.04.2017 13:52:51 TSI
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