14 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Ağustos böceği ile karınca oyunu beğenildi

14 Nisan 2017 Cuma, 13:46
Ağustos böceği ile karınca oyunu beğenildi
Ağustos böceği ile karınca oyunu beğenildi

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulu öğrencileri BENGİ projesi kapsamında hazırladıkları "Ağustos Böceği ile Karınca" adlı drama çalışmasını okul bahçesinde sergilediler. Oyun izleyenlerden tam not aldı.
23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulu 1-G sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Ünal Yenigün ile birlikte hazırladıkları "Ağustos Böceği ile Karınca" isimli drama çalışmasını okul bahçesinde sergilediler. BENGİ projesi kapsamında çalışma ve etkinliklerin devam etmekte olduğunu söyleyen 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulu Müdürü Mustafa Demiral "Yaptığımız çalışmalar amacına ulaşmaktadır. Başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenimiz Ünal Yenigün'e,velilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.
(OF-

14.04.2017 13:54:47 TSI
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