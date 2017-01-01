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Başkan Uysal: "Parti seçmiyoruz"



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'la birlikte katıldığı Antalya İşadamları Derneği'nin (ANTİAD) sabah programında "Pazar günü oylayacağımız A Partisi ya da B Partisi değildir. Oylayacağımız, bundan sonra seçtiğimizi kendi irademizle değiştirelim mi değiştirmeyelim midir" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ANTİAD Başkanı Musa Saraç'ın davetlisi olarak CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, CHP Antalya eski Milletvekili Osman Kaptan, Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı İsmail Ünal'ın da katılımıyla gerçekleşen toplantıya katıldı.

Başkan Uysal, Pazar günün 'evet', 'hayır' oyuna sunulan anayasa değişiklik paketinin her şeyin güçlü bir başkan etrafında kurgulandığı, piyasa istikrarsızlığın ve sermaye kaçışının, liderlerin ruh haline göre dalgalanan hayatın olağanlaştığı Ortadoğu, Asya ülkeleri siyasi sistemini önerdiğini ileri sürdü.

Başkan Uysal, "Parlamenter demokrasimiz tam istediğimiz gibi işlemiyor olmayabilir ama çözümü topyekun otoriter bir rejime geçmek değildir. 'Kapatalım dükkanı bir kişi ne istiyorsa yapsın.' Bu bize ekonomik refah, mutluluk getirir mi zannediyorsunuz. Nereye getirmiş de bize getirecek? Dünyada bir tane örnek gösterin. 'Amerika' demeyin. Amerika'da meclis başkandan kuvvetli, yargı hepsinden kuvvetlidir."



Yargı idarenin emrinde

Anayasa değişiklik paketinin tam anlamıyla bir rejim değişikliği önerdiğinin altını çizen Başkan Uysal, "Bu pakette yargı bağımsızlığının 'y'si yoktur" dedi. Yargıyı tesis eden Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) değişiklik paketine göre 13 olan üye sayısının 4'ünü Cumhurbaşkanının atayacağını, Adalet Bakanı ve onun atadığı müsteşarın kurulun doğal üyesi olduğunu anlatan Başkan Uysal, "Geri kalan 7 tanesini de meclis seçecek. Sistem öyle ayarlanmış ki meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimi aynı tarihte yapılarak, meclis çoğunluğu garantiye alınmış. En kötü matematikle 13 HSYK üyesinin 10'nunu cumhurbaşkanı seçiyor. Yani yargı tamamen idarenin emrindedir" diye konuştu.



İktidar değişmeyecek

Pazar günü gerçekleştirilecek referandumda verilecek oylarını hiçbir partiye iktidara taşımayacağını, seçim sonuçlanınca yeni bir iktidar kurulmayacağının altını çizen Başkan Uysal, "Pazar günü oylayacağımız A Partisi ya da B Partisi değildir. Oylayacağımız, bundan sonra seçtiğimizi kendi irademizle değiştirelim mi değiştirmeyelim midir" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



14.04.2017 13:55:58 TSI

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