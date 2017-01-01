14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Uysal: "Parti seçmiyoruz"

14 Nisan 2017 Cuma, 13:49
Başkan Uysal: "Parti seçmiyoruz"
Başkan Uysal: "Parti seçmiyoruz"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'la birlikte katıldığı Antalya İşadamları Derneği'nin (ANTİAD) sabah programında "Pazar günü oylayacağımız A Partisi ya da B Partisi değildir. Oylayacağımız, bundan sonra seçtiğimizi kendi irademizle değiştirelim mi değiştirmeyelim midir" dedi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ANTİAD Başkanı Musa Saraç'ın davetlisi olarak CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, CHP Antalya eski Milletvekili Osman Kaptan, Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı İsmail Ünal'ın da katılımıyla gerçekleşen toplantıya katıldı.
Başkan Uysal, Pazar günün 'evet', 'hayır' oyuna sunulan anayasa değişiklik paketinin her şeyin güçlü bir başkan etrafında kurgulandığı, piyasa istikrarsızlığın ve sermaye kaçışının, liderlerin ruh haline göre dalgalanan hayatın olağanlaştığı Ortadoğu, Asya ülkeleri siyasi sistemini önerdiğini ileri sürdü.
Başkan Uysal, "Parlamenter demokrasimiz tam istediğimiz gibi işlemiyor olmayabilir ama çözümü topyekun otoriter bir rejime geçmek değildir. 'Kapatalım dükkanı bir kişi ne istiyorsa yapsın.' Bu bize ekonomik refah, mutluluk getirir mi zannediyorsunuz. Nereye getirmiş de bize getirecek? Dünyada bir tane örnek gösterin. 'Amerika' demeyin. Amerika'da meclis başkandan kuvvetli, yargı hepsinden kuvvetlidir."

Yargı idarenin emrinde
Anayasa değişiklik paketinin tam anlamıyla bir rejim değişikliği önerdiğinin altını çizen Başkan Uysal, "Bu pakette yargı bağımsızlığının 'y'si yoktur" dedi. Yargıyı tesis eden Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) değişiklik paketine göre 13 olan üye sayısının 4'ünü Cumhurbaşkanının atayacağını, Adalet Bakanı ve onun atadığı müsteşarın kurulun doğal üyesi olduğunu anlatan Başkan Uysal, "Geri kalan 7 tanesini de meclis seçecek. Sistem öyle ayarlanmış ki meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimi aynı tarihte yapılarak, meclis çoğunluğu garantiye alınmış. En kötü matematikle 13 HSYK üyesinin 10'nunu cumhurbaşkanı seçiyor. Yani yargı tamamen idarenin emrindedir" diye konuştu.

İktidar değişmeyecek
Pazar günü gerçekleştirilecek referandumda verilecek oylarını hiçbir partiye iktidara taşımayacağını, seçim sonuçlanınca yeni bir iktidar kurulmayacağının altını çizen Başkan Uysal, "Pazar günü oylayacağımız A Partisi ya da B Partisi değildir. Oylayacağımız, bundan sonra seçtiğimizi kendi irademizle değiştirelim mi değiştirmeyelim midir" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

14.04.2017 13:55:58 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da eğitimini bitiremeyen kadınlar okula &quot;online&quot; dönecek
YEREL

ANTALYA'DA EĞİTİMİNİ BİTİREMEYEN KADINLAR OKULA "ONLİNE" DÖNECEK
&quot;Evet&quot; standını yıkan ailenin gözaltına alınması
YEREL

"EVET" STANDINI YIKAN AİLENİN GÖZALTINA ALINMASI
Referandumda kesintisiz enerji hazırlıkları
YEREL

REFERANDUMDA KESİNTİSİZ ENERJİ HAZIRLIKLARI
İsmail Baha Sürelsan anıldı
YEREL

İSMAİL BAHA SÜRELSAN ANILDI
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
Türel: &quot;Artık direksiyonda millet var&quot;
YEREL

TÜREL: "ARTIK DİREKSİYONDA MİLLET VAR"
Muratpaşa'da yüzde 90 memnuniyet
YEREL

MURATPAŞA'DA YÜZDE 90 MEMNUNİYET
Judoda milli mesai
YEREL

JUDODA MİLLİ MESAİ
&quot;Ligde kalmaya çok yakınız&quot;
YEREL

"LİGDE KALMAYA ÇOK YAKINIZ"
İhracatın Yıldızları 2016 Ödül Töreni
YEREL

İHRACATIN YILDIZLARI 2016 ÖDÜL TÖRENİ
İhracatın Yıldızları 2016 Ödül Töreni
YEREL

İHRACATIN YILDIZLARI 2016 ÖDÜL TÖRENİ
Muğla'daki deprem
YEREL

MUĞLA'DAKİ DEPREM

Otobüsle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL

OTOBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
Antalya'da meslekte 30 yılını dolduran şoförler için ödül töreni
YEREL

ANTALYA'DA MESLEKTE 30 YILINI DOLDURAN ŞOFÖRLER İÇİN ÖDÜL TÖRENİ
MİT tırlarını durduran savcı için ağırlaştırılmış hapis talebi
YEREL

MİT TIRLARINI DURDURAN SAVCI İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS TALEBİ

MİT tırlarını durduran başsavcıda ByLock çıktı
YEREL

MİT TIRLARINI DURDURAN BAŞSAVCIDA BYLOCK ÇIKTI
&quot;Alzheimer ülke olsa dünyanın 18. büyük ekonomisi olurdu&quot;
YEREL

"ALZHEİMER ÜLKE OLSA DÜNYANIN 18. BÜYÜK EKONOMİSİ OLURDU"
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU:
Antalya'da Akıllı Mühür Projesi'nde ilk saha uygulaması başladı
YEREL

ANTALYA'DA AKILLI MÜHÜR PROJESİ'NDE İLK SAHA UYGULAMASI BAŞLADI
Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
YEREL

ANTALYASPOR'DA TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
MHP'li Günal, ATB kent buluşmalarının konuğu oldu
YEREL

MHP'Lİ GÜNAL, ATB KENT BULUŞMALARININ KONUĞU OLDU
İmecik Gölet'i için proje çalışmaları başladı
YEREL

İMECİK GÖLET'İ İÇİN PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Türel: &quot;PKK'lılara ağızlarının payını verdim&quot;
YEREL

TÜREL: "PKK'LILARA AĞIZLARININ PAYINI VERDİM"
EN ÇOK OKUNANLAR
Asma köprüye demir kapı yaptırdılar!
YAŞAM

HIRSIZ KORKUSU BUNU DA YAPTIRDI!

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...
  • 4 Sırrını ortaya çıkardı!