14 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Kozan'da "Bayrak ve Şehitlerimiz" temalı yürüyüş

14 Nisan 2017 Cuma, 13:49
Kozan'da "Bayrak ve Şehitlerimiz" temalı yürüyüş
Kozan'da "Bayrak ve Şehitlerimiz" temalı yürüyüş

(Fotoğraflı)

Emre Bozdemir
ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde "Bayrak ve Şehitlerimiz" temalı yürüyüş yapıldı.
Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Duyarlı Gençlik Mutlu Kozan" projesi kapsamında Polis Haftası nedeniyle okul öğrenci ve öğretmenlerinin katılımı ile "Bayrak ve Şehitlerimiz" temalı yürüyüş düzenlendi.
Okul binasından çıkan öğrenciler Göç yolu, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ve Hasan Basri Demirci Bulvarına kadar dev Türk Bayrağı ile yürüdüler. Öğrencilere ve okul idaresine çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi."Polisimizin ve askerimizin yanındayız" yazılı dövizler ve Türk Bayrakları ile yürüyen öğrenciler geleceğin vatan bekçileri oldukları mesajını verdiler.
(EMR-Y)

14.04.2017 13:56:06 TSI
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