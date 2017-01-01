14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Halef selef başkanlar referandum turunda

14 Nisan 2017 Cuma, 13:49
Halef selef başkanlar referandum turunda
Halef selef başkanlar referandum turunda

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - 2004 yılında ilk Düzce Belediye Başkanlığı görevini devraldığı Ruhi Kurnaz ile bir araya gelen Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş 'Yeni Türkiye için evet' dedi.
Halef selef belediye başkanları 16 Nisan Referandumu için vatandaşla bir araya geldi. 2004 yılında görevi devraldığı Düzce Belediyesi eski Başkanı Ruhi Kurnaz ve vatandaşlarla görüşen Başkan Keleş 16 Nisan'da yeni Türkiye'nin inşasında önemli bir adım atılacağına dikkat çekti. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş "burada eski başkan yeni başkan hiç fark etmez. Bizler Düzce'ye gönül vermiş, hizmet için bulunan insanlarız. Şimdi de Türkiye'de yepyeni bir dönemi başlatmak üzere sandık başına gideceğiz. Ben inanıyorum ki Ruhi Kurnaz ağabeyimiz de benimle aynı fikirdedir, yeni anayasa ile ülkemiz önlenemez bir büyüme ile yeni bir çağın kapılarını aralayacak. Bizler de bu dönemi başlatan çok şanslı ve önemli bir nesli temsil edeceğiz" dedi.
(TT-İÇ)

14.04.2017 13:56:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ:
Başkan Yemenici CHP'yi ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN YEMENİCİ CHP'Yİ ZİYARET ETTİ
Kestane Ağacının aşılama yöntemleri anlatıldı
YEREL

KESTANE AĞACININ AŞILAMA YÖNTEMLERİ ANLATILDI
Düzce Üniversitesi öğrencilerinden emniyet görevlilerine ziyaret
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN EMNİYET GÖREVLİLERİNE ZİYARET
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ:

Vali Dağlı, AFAD'ın deprem simülasyon tırını inceledi
YEREL

VALİ DAĞLI, AFAD'IN DEPREM SİMÜLASYON TIRINI İNCELEDİ
Başkan Yiğit engellilerin elinden tutuyor
YEREL

BAŞKAN YİĞİT ENGELLİLERİN ELİNDEN TUTUYOR
Başkan Keleş &quot;Düzce evet diyecek&quot;
YEREL

BAŞKAN KELEŞ "DÜZCE EVET DİYECEK"
Başkan Keleş'ten hastalara geçmiş olsun ziyareti
YEREL

BAŞKAN KELEŞ'TEN HASTALARA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
İçme suyu ana şebekesi bakıma alındı
YEREL

İÇME SUYU ANA ŞEBEKESİ BAKIMA ALINDI
Başkanı Yemenici'ye Kutlu Doğum Haftası daveti
YEREL

BAŞKANI YEMENİCİ'YE KUTLU DOĞUM HAFTASI DAVETİ
Düzce'de 261 bin 702 seçmen 857 sandıkta oy kullanacak
YEREL

DÜZCE'DE 261 BİN 702 SEÇMEN 857 SANDIKTA OY KULLANACAK
Sağlık Müdürlüğü referandumda engelleri kaldırıyor
YEREL

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ REFERANDUMDA ENGELLERİ KALDIRIYOR
Düzce Üniversitesi öğrencilerine bronz cankurtaranlık kursu düzenledi
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE BRONZ CANKURTARANLIK KURSU DÜZENLEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Asma köprüye demir kapı yaptırdılar!
YAŞAM

HIRSIZ KORKUSU BUNU DA YAPTIRDI!

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...
  • 4 Sırrını ortaya çıkardı!