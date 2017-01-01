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Halef selef başkanlar referandum turunda



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - 2004 yılında ilk Düzce Belediye Başkanlığı görevini devraldığı Ruhi Kurnaz ile bir araya gelen Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş 'Yeni Türkiye için evet' dedi.

Halef selef belediye başkanları 16 Nisan Referandumu için vatandaşla bir araya geldi. 2004 yılında görevi devraldığı Düzce Belediyesi eski Başkanı Ruhi Kurnaz ve vatandaşlarla görüşen Başkan Keleş 16 Nisan'da yeni Türkiye'nin inşasında önemli bir adım atılacağına dikkat çekti. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş "burada eski başkan yeni başkan hiç fark etmez. Bizler Düzce'ye gönül vermiş, hizmet için bulunan insanlarız. Şimdi de Türkiye'de yepyeni bir dönemi başlatmak üzere sandık başına gideceğiz. Ben inanıyorum ki Ruhi Kurnaz ağabeyimiz de benimle aynı fikirdedir, yeni anayasa ile ülkemiz önlenemez bir büyüme ile yeni bir çağın kapılarını aralayacak. Bizler de bu dönemi başlatan çok şanslı ve önemli bir nesli temsil edeceğiz" dedi.

(TT-İÇ)



14.04.2017 13:56:35 TSI

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