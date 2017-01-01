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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu; 5 gözaltı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası'nda polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği tarafından, Kuşadası'ndaki uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 5 ayrı ev ve işyerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen B.H., M.Ö., Ş.Y., A.K. ve O.Y. isimli zanlılar gözaltına alındı.

Ayrıca, söz konusu 5 adresteki aramalarda da 532.85 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile 33.28 gram esrar ve uyuşturucu madde satışında kullanılan bir adet hassas terazi ele geçirildi. 5 zanlı polisteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

(ZH-MB-Y)



14.04.2017 13:57:10 TSI

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