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Elazığ'da belediye otobüsleri, referandum da ücretsiz hizmet verecek



ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandumda, belediye otobüsleri ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, "16 Nisan Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliği referandumunda yurttaşlık görevlerini yerine getirecek vatandaşların ulaşım noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için 06.00-17.00 saatleri arasında özel halk otobüsleri dışındaki belediye otobüslerimiz ücretsiz olarak ulaşım hizmeti sunacak" denildi.

Açıklamanın devamında ise referandum günü vatandaşlık görevlerini yerine getirmek isteyen hareket kısıtlılığı olan, evde bakım hizmeti alan hasta, engelli ve yaşlı vatandaşların 153 hattını arayarak talep etmeleri doğrultusunda evlerinden alınarak sandıklarına götürüleceği, oy kullanma işlemlerinin ardından da tekrar evlerine bırakılacağı belirtildi.

(HİV-Y)



14.04.2017 14:01:20 TSI

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