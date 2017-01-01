14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gençler birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu

14 Nisan 2017 Cuma, 13:56
Gençler birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu
Gençler birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Kepez Belde gençlik kolları, birlik ve beraberlik yemeği düzenledi.
AK Parti Kepez Belde gençlik kollarının birlik ve beraberlik yemeğine bir program dönüşü kahve içmek için uğrayan AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Av.Bülent Turan,AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ,Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ,AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mefail Ceyhan, İl ve İlçeden de partililer eşlik ettiler. AK Parti Kepez Belde Gençlik Kolları Başkanı olarak kısa süre önce göreve gelen Sercan Tan ve ekibi ile ilgili kısa bir bilgilendirme toplantısı yapan Turan açıklamaların ardından gençlik kollarında çalışmalara başlayan gençlerimizin kendilerini tanıtmalarını istedi.Ardından siyasette birlikte yol almanın ve bunun kendileri için ne kadar gurur verici bir durum olduğunu ifade ederek programa katılan partililere de hitap ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
AK Parti Kepez Belde Gençlik Kollarının düzenlediği ve Referandum sürecinde sona yaklaşma noktasında bir araya gelinen birlik ve beraberlik yemeğin de AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Burada böyle güzel bir kalabalığı görmek ve gençlerimizle bir arada olmak gerçekten gurur verici bir durum.Bizler Türkiye'yi ileriki dönemlerde yönetecek çekirdek kadroları oluşturmaya devam ediyoruz.Bizler bir olduğumuz sürece bu davada önümüze çıkacak her türlü engeli rahatlıkla aşacak güçteyiz" dedi.
AK Parti Kepez Belde Gençlik kollarının bir ve beraber olmasının beldeye ve ülkemize faydalı işler üreteceğini, Referandum sürecinde ise sona yaklaşıldığını da ifade eden Turan, "AK Parti olarak 16 Nisan'dan sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarının önderliğinde 17 Nisan sabahı yeni Türkiye olarak uyanacağız" dedi.
(GD)

14.04.2017 14:00:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Umurbey'de turizm haftası kermesi
YEREL

UMURBEY'DE TURİZM HAFTASI KERMESİ
Fişek ve kuru sıkı mermi satışları ruhsata bağlandı
YEREL

FİŞEK VE KURU SIKI MERMİ SATIŞLARI RUHSATA BAĞLANDI
Doğal gaza ilk kaynak yapıldı
YEREL

DOĞAL GAZA İLK KAYNAK YAPILDI
Jandarma'dan huzur operasyonu
YEREL

JANDARMA'DAN HUZUR OPERASYONU
Ayvacık'ta AK Parti'den referandum ziyareti
YEREL

AYVACIK'TA AK PARTİ'DEN REFERANDUM ZİYARETİ
Milliyetçi ve Demokratlar Kepez'de buluştu
YEREL

MİLLİYETÇİ VE DEMOKRATLAR KEPEZ'DE BULUŞTU
Öğrencilerden polislere anlamlı ziyaret
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN POLİSLERE ANLAMLI ZİYARET
Ağıldan koyunlar çalındı
YEREL

AĞILDAN KOYUNLAR ÇALINDI
Genç kursiyerleri sertifikalarını aldı
YEREL

GENÇ KURSİYERLERİ SERTİFİKALARINI ALDI
Doktorlardan saman nezlesi uyarısı
YEREL

DOKTORLARDAN SAMAN NEZLESİ UYARISI
Biga'da işyerinde yangın
YEREL

BİGA'DA İŞYERİNDE YANGIN
EN ÇOK OKUNANLAR
Maskeli sihirbaz, gösterilerinde yaptığı hileleri gösterdi
YAŞAM

SIRRINI ORTAYA ÇIKARDI!

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...