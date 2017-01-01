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Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilecek



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir İl Seçim İşleri Başkanı Edip Avşar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini öngören Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında 16 Nisan'da sandık başına giden seçmenin seçmen bilgi kağıdı olmadan da oy kullanabileceğini söyledi.

AK Parti Nevşehir İl Seçim İşleri Başkanı Edip Avşar, TC kimlik numarasını taşıyan, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belge ile oy kullanmak isteyen seçmenin, seçmen bilgi kağıdını ibraz etmesinin zorunlu olmadığını bildirdi.

Nevşehir'de halk oylaması için Pazar günü 206 Bin 903 seçmenin sandık başına gideceğine işaret eden Avşar, "Pazar günü merkez ilçemizde 92 bin 115 seçmenimiz Nevşehir genelinde ise 206 bin 903 seçmenimiz sandık başına gideceğiz. Toplamda 664 sandıkta 106 bin 089 kadın seçmen ve 50 bin 304 genç seçmenimizle oy kullanacağız. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyen Vatandaşlarımız da oy kullanabilecek. Kağıdı bulunmayıp kütüğe kayıtlı olanlar, ibraz edecekleri kimlik belgeleriyle (nüfus kağıdı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlenme cüzdanı) oy verebilecek. Üzerinde T.C. kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdı veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibrazı şart olacak. Seçmenlerimiz, YSK 'nın ''www.ysk.gov.tr'' internet sitesinden de hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecek. Halk oylamasında, "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim kurulu filigranlı sarı renkteki zarflar ve beyaz renk üstünde "Evet", kahverengi renk üstünde "Hayır" ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulaları ile "tercih" mührü kullanılacak" diye konuştu.

(COŞ-SK)



14.04.2017 14:04:36 TSI

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