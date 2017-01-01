14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi İlk Üye Kaydını Yaptı

14 Nisan 2017 Cuma, 14:01
Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi İlk Üye Kaydını Yaptı
Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi İlk Üye Kaydını Yaptı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası'nın iş yeri olmayan üyelerine yönelik kurduğu S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ilk üye kaydını yaptı.
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın, önceki gün kamuoyuna duyurduğu kooperatife, oda üyeleri ilgi göstermeye devam ediyor. Daha önce bin kadar ön talep toplanan kooperatifin resmen kurulmasının ardından üyelik kayıtları da başladı. GNS Solar Yenilenebilir Enerji Elektrik İnşaat San Tic. LTD. ŞTİ yetkilisi İbrahim Atalay, üyelik peşinatı olan 10 bin TL'yi bankaya yatırmasının ardından üyelik sözleşmesini imzalayarak kooperatifin ilk üyesi oldu. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Coşkun, ilk üye İbrahim Atalay'a hayırlı olsun dileğinde bulundu. Kooperatif çalışmalarını önemsediklerini ve iş yeri olmayan oda üyelerine yeni bir imkan sunmak amacıyla böyle önemli bir görevi üstlendiklerini ifade eden Başkan Hiçyılmaz, işyeri sahibi olan üyelerinin üretimlerinde ve ticaretlerinde daha büyük başarılar göstereceklerine inandıklarını belirtti.
S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Coşkun ise üyelik başvurularının önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini ve bunun için hazırlıklarının tamam olduğunu söyledi. Kooperatifin, üyelerine etkin ve hızlı hizmet verebilmesi için Kayseri Ticaret Odası içinde belirlenen bir mekanda faaliyetlerin sürdürüldüğüne değinen Coşkun, 250, 500 ve bin metrekarelik işyerleri için üye kaydı yapıldığını ve üyelik peşinatı ve aidatlarının da farklılık gösterdiği kaydetti.
Kooperatife ilişkin detaylı bilgilerin, Kayseri Ticaret Odası'nın www.kayserito.org.tr internet adresinden yer aldığını kaydeden Coşkun, arsa konusunda arayışlarının hızlandığını, Kayseri'de kurum ve kuruluşlarla görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti.
(TB-Y

14.04.2017 14:04:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
TÜROB'dan Erciyes AŞ'ye ziyaret
YEREL

TÜROB'DAN ERCİYES AŞ'YE ZİYARET
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Kayserigaz, Melikgazi yatırımlarını değerlendirdi
YEREL

KAYSERİGAZ, MELİKGAZİ YATIRIMLARINI DEĞERLENDİRDİ
Bakan Özhaseki Talas'ta
YEREL

BAKAN ÖZHASEKİ TALAS'TA
Özgürlüğün sesi: Bilal-i Habeşi filminin galası yapıldı
YEREL

ÖZGÜRLÜĞÜN SESİ: BİLAL-İ HABEŞİ FİLMİNİN GALASI YAPILDI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
Mobilya Fuarı referandumdan sonra açılıyor
YEREL

MOBİLYA FUARI REFERANDUMDAN SONRA AÇILIYOR
Uyuşturucu taciri 12 sanığa toplam 173 yıl hapis
YEREL

UYUŞTURUCU TACİRİ 12 SANIĞA TOPLAM 173 YIL HAPİS
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
Kayseri Ticaret Odası, banka yetkilileri ile bir araya geldi
YEREL

KAYSERİ TİCARET ODASI, BANKA YETKİLİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Çelik, Ağrılılar ile Kars, Ardahan, Iğdırlılar Derneği'nin gecesine katıldı
YEREL

BAŞKAN ÇELİK, AĞRILILAR İLE KARS, ARDAHAN, IĞDIRLILAR DERNEĞİ'NİN GECESİNE KATILDI
Kocasinan'da Ağaçlandırma Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
YEREL

KOCASİNAN'DA AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Kayseri'de intihar
YEREL

KAYSERİ'DE İNTİHAR
AGÜ Asya- Pasifik Uluslararası Eğitim Birliği Konferansı'nda
YEREL

AGÜ ASYA- PASİFİK ULUSLARARASI EĞİTİM BİRLİĞİ KONFERANSI'NDA
Tırın zulasından 2 bin 940 paket kaçak sigara çıktı
YEREL

TIRIN ZULASINDAN 2 BİN 940 PAKET KAÇAK SİGARA ÇIKTI
Raylı sistem için İldem'e tesis yapılacak
YEREL

RAYLI SİSTEM İÇİN İLDEM'E TESİS YAPILACAK
Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne İkincilik Ödülü
YEREL

KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ'NE İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
MHP İl Başkanı Ersoy ve yönetimi Başkan Çelik'i ziyaret etti
YEREL

MHP İL BAŞKANI ERSOY VE YÖNETİMİ BAŞKAN ÇELİK'İ ZİYARET ETTİ
Türkiye'ye örnek mezarlık
YEREL

TÜRKİYE'YE ÖRNEK MEZARLIK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:

Kayseri Orman Bölge Müdür Yardımcısı &quot;ByLock&quot;tan tutuklandı
YEREL

KAYSERİ ORMAN BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI "BYLOCK"TAN TUTUKLANDI
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş:
YEREL

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ELİTAŞ:
Kayseri Pancar Kooperatifi, Türkiyede ilk kez &quot;sözleşmeli kurufasulye ekimi&quot; dönemini başlattı
YEREL

KAYSERİ PANCAR KOOPERATİFİ, TÜRKİYEDE İLK KEZ "SÖZLEŞMELİ KURUFASULYE EKİMİ" DÖNEMİNİ BAŞLATTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Maskeli sihirbaz, gösterilerinde yaptığı hileleri gösterdi
YAŞAM

SIRRINI ORTAYA ÇIKARDI!

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...