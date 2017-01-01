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Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi İlk Üye Kaydını Yaptı



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası'nın iş yeri olmayan üyelerine yönelik kurduğu S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ilk üye kaydını yaptı.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın, önceki gün kamuoyuna duyurduğu kooperatife, oda üyeleri ilgi göstermeye devam ediyor. Daha önce bin kadar ön talep toplanan kooperatifin resmen kurulmasının ardından üyelik kayıtları da başladı. GNS Solar Yenilenebilir Enerji Elektrik İnşaat San Tic. LTD. ŞTİ yetkilisi İbrahim Atalay, üyelik peşinatı olan 10 bin TL'yi bankaya yatırmasının ardından üyelik sözleşmesini imzalayarak kooperatifin ilk üyesi oldu. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Coşkun, ilk üye İbrahim Atalay'a hayırlı olsun dileğinde bulundu. Kooperatif çalışmalarını önemsediklerini ve iş yeri olmayan oda üyelerine yeni bir imkan sunmak amacıyla böyle önemli bir görevi üstlendiklerini ifade eden Başkan Hiçyılmaz, işyeri sahibi olan üyelerinin üretimlerinde ve ticaretlerinde daha büyük başarılar göstereceklerine inandıklarını belirtti.

S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Coşkun ise üyelik başvurularının önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini ve bunun için hazırlıklarının tamam olduğunu söyledi. Kooperatifin, üyelerine etkin ve hızlı hizmet verebilmesi için Kayseri Ticaret Odası içinde belirlenen bir mekanda faaliyetlerin sürdürüldüğüne değinen Coşkun, 250, 500 ve bin metrekarelik işyerleri için üye kaydı yapıldığını ve üyelik peşinatı ve aidatlarının da farklılık gösterdiği kaydetti.

Kooperatife ilişkin detaylı bilgilerin, Kayseri Ticaret Odası'nın www.kayserito.org.tr internet adresinden yer aldığını kaydeden Coşkun, arsa konusunda arayışlarının hızlandığını, Kayseri'de kurum ve kuruluşlarla görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti.

(TB-Y



14.04.2017 14:04:31 TSI

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