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UEDAŞ'ta İbrahim Gümüşlü dönemi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) Genel Müdürlüğüne İbrahim Gümüşlü getirildi.

UEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin genel müdürlük koltuğuna enerji sektörünün tecrübeli isimlerinden İbrahim Gümüşlü'nün atandığı bilgisi verildi. İbrahim Gümüşlü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu. Kariyerine 1997 yılında Akbank'a müfettiş yardımcısı olarak başlayan ve 2007 yılında Akbank Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine atanan Gümüşlü, AK Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu üyeliği de yaptı.

2010 yılında Limak Holding Teftiş Kurulu Başkanlığı'na getirilen Gümüşlü, dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesiyle Limak Holding bünyesindeki Uluğ Enerji Bursa Genel Müdürlüğü ve Boğaziçi Elektrik Genel Müdürlüğü görevlerini yaptı.

(MŞ)



14.04.2017 14:07:13 TSI

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