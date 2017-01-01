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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Atatürk Üniversitesi'nde 'Geçmişten Günümüze Türkiye'yi anlattı

14 Nisan 2017 Cuma, 14:05
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Atatürk Üniversitesi'nde 'Geçmişten Günümüze Türkiye'yi anlattı
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Atatürk Üniversitesi'nde 'Geçmişten Günümüze Türkiye'yi anlattı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi görevini yürüten Şeref Malkoç, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda, "Geçmişten Günümüze Türkiye" konulu konferans düzenledi.
Konferansın açılış konuşmasında söz alan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türkiye'nin 2023-2073 vizyonu ve hedefleri doğrultusunda tamamen millî ve yerli büyüme hususunda, tüm kaynakları en iyi şekilde değerlendireceklerini belirtti. Rektör Çomaklı, güçlü işbirlikleri ile tüm birimleri aktif hale getirdiklerini ve üniversite yönetimi olarak Erzurum'un ve ülkemizin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı yapacak projeleri, Güçlü Türkiye sevdası yolunda kullanacaklarını söyledi.
Üniversitemiz, dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin ekonomik, teknolojik ve Sosyal Kalkınma Çabalarının, Hamlelerinin Akademik Öncülerini Yetiştirmek Ve Bunun Önemli Kaynaklarından Biri Olmak Konusundaki İddiasını Sürdürmektedir
Çomaklı, görevi devraldıkları tarihten bugüne gerçekleştirilen projelerde devletimizin, özelde de hükümetin desteğini almış olmanın kendileri için mutluluk verici ve motive edici bir güç olduğunu ifade ederek, "Üniversitemiz, dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin ekonomik, teknolojik ve sosyal kalkınma çabalarının, hamlelerinin akademik öncülerini yetiştirmek ve bunun önemli kaynaklarından biri olmak konusundaki iddiasını sürdürmektedir. Bu vesile ile önümüzdeki günlerden itibaren aydınlık, müreffeh, tamamen millî ve yerli kalkınmasını gerçekleştirmiş bir Türkiye'ye tanıklık edeceğimize olan inancımızı ifade ederek, tekrar üniversitemize hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.
Malkoç: "Atatürk Üniversitesi'nde Bulunmaktan Mutluyum"
Atatürk Üniversitesi'nin konuğu olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Şeref Malkoç: "Erzurum Kongresi, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı ilk önemli adımdır. Erzurum Kongresi'nde alınan önemli kararlar sayesinde Türk halkı bir ve beraber olmuş burada ateşlenen fitil, düşmanın İzmir'de denize dökülmesiyle nihayete ermişitir. Bu yıl 60. kuruluş yıldönümünü kutlayan Atatürk Üniversitesi, Genç Cumhuriyet'in ülkeye verdiği en büyük hediyelerden birisidir.
Bulunduğu coğrafyaya hem sosyal ve hem de eğitim anlamında çok büyük katkılar yapan Atatürk Üniversitesi kendisinden sonra kurulan çok sayıda üniversiteye, yetiştirdiği akademik kadroları bir nevi ihraç ederek, katkı yapmış yükseköğretim kurumlarının güçlü temeller üzerine oturmasına zemin hazırlamıştır. Sadece üniversitelerimizde değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da çok sayıda Atatürk Üniversiteli milletvekili ve bakan ülkesine hizmet vermektedir. Bu nedenle diyorum ki; Atatürk Üniversiteli olmak bir övünçtür, gurur kaynağı ve ayrıcalıktır. Sizler de Atatürk Üniversitesi'nin bir bireyi ve mensubu olarak ne kadar övünseniz azdır. Türk eğitimine inkar edilmez katkılar sağlayan Atatürk Üniversitesi, Erzurum'un kalkınması ve büyümesinde de etkili olmuş, Dadaşlar diyarının 'Bir üniversite şehri' olarak anılmasını sağlamıştır." dedi.
Atatürk Üniversitesi'nin kampüsü, öğrenci sayısı ve akademik kadroları ile gözkamaştırdığını ve gıpta edilen bir üniversite halini aldığını belirten Malkoç, "Atatürk Üniversitesi'ni bugünlere getiren tüm yönetimlerini gönülden kutluyorum" diye konuştu.
"Rektör Çomaklı Bayrağı Zirveye Taşıyacaktır"
Ülkemizin en köklü üniversitelerinden birisi olması hasebiyle kulvarında öne çıkan, Atatürk Üniversitesi'nin performansını böyle devam ettirmesi halinde çok daha önemli yerlere geleceğini kaydenen Şeref Malkoç, "Bir süre önce hizmet bayrağını mevkidaşından devralan Rektör Ömer Çomaklı'nın bu bayrağı zirvelere taşıyacağından eminim. Kendisine çıktığı uzun ve meşakatli yolda başarı diliyor, Erzurum'da olmaktan, sizlerle buluşmaktan duyduğum memnuniyeti de huzurlarınızda ifade etmek istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
(ERZ-AT-Y)

14.04.2017 14:12:37 TSI
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