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Ekinci referandum çalışmalarını sürdürüyor



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ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, referandum çalışmaları kapsamında merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemini anlatıyor.

Başkan Ekinci, Eyyübiye ilçesine bağlı Koşma Mahallesinde vatandaş Müslüm Günbay tarafından düzenlenen toplantıda 16 Nisanda yapılacak olan halk oylamasının önemini anlatı. Merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelip yapılacak olan seçimin önemini anlatan Ekinci, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

Ekinci, görüştüğü her kesime seçimlerin parti meselesi olmadığı vurgusunu yapıyor. Eyyübiye'nin ve Şanlıurfa'nın rekor kırması için vatandaşlardan güçlü bir evet isteyen Ekinci, "biliyorsunuz referandum, halk oylaması sürecindeyiz. Burada sayılı günler kaldı. Halk oylamasına ve sizlerde hepiniz biliyorsunuz bu bir parti meselesi değil, memleket meselesidir. Burada çıkacak olan güçlü bir evet emin olun güçlü bir Türkiye demektir. Türkiye güçlü olduğu zaman bölgesinde sıkıntılara daha iyi bir şekilde çözümler üretir. Yine bütün bu maddeler hepinizin bilgisine sunulmuştur. Öncelikle çift başlılık kalmayacak, uzlaşma olacak. Hepsinden önce siyasete uzlaşma gelecek. Çıkacak olan güçlü bir evet ekonomiyi de iyi bir hale getirecek. Yanı başımızda görüyorsunuz, Suriye'deki olaylar hepimiz bunun farkındayız. Dolayısıyla bunlara da karşı gelmemiz gerekiyor. İnsan olarak tavır almamız gerekiyor ama ülke olarak hep birbirimizden uğraşırsak, ülke olarak biz her zaman sıkıntılar ile karşı karşıya gelirsek bir birimize düşersek birileri de bu coğrafyayı rahatsız eder. Çanakkale'de şehitler verdik Kürdü, Arap'ı, Çerkez'i, Türkü şehit verdi ve beraber olarak bu topraklar vatan olarak kılındı. Bu topraklarda yaşayan insanların kaderi birdir. Burada farklı durumlar olduğunda emin olun bu milletimize yaramayacaktır" şeklinde konuştu.

(BB-SD-Y)



14.04.2017 14:07:27 TSI

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