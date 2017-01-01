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Buharkent'te çocuk şenliği yapıldı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenen çocuk şenliğinde vatandaşlar çocukları ile beraber uçurtma uçurup oyunlar oynadı.

Buharkent Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, Buharkent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Buharkent Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Buharkent Şehit Yüzbaşı Bilal Soybilgiç Stadyumunda düzenlenen şenlikte, çocuklar aileleri ile birlikte uçurtmalarını uçurdular. Çeşitli yiyecek ve içeceklerin ikram edildiği şenlikte Buharkentliler güzel vakit geçirdi.

Buharkent Belediye Başkanı şenlikte yaptığı konuşmada çocuklara verdikleri önemden bahsetti. Buharkent Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı ise, şenlikte maddi manevi emeği geçen herkese teşekkür etti.

(OD-MB-Y)



14.04.2017 14:16:48 TSI

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