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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Bulanık'ta göçük: 1 yaralı

14 Nisan 2017 Cuma, 14:19
Bulanık'ta göçük: 1 yaralı
Bulanık'ta göçük: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Galip Kılınç
MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık ilçesinde etkili olan yağışlardan dolayı meydana gelen göçükte 1 çocuk yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Akçaarmut köyü Tepecik mezrasında ikamet eden Alican Özdemir'e ait evde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 14 yaşındaki Onur Özdemir, çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özdemir'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
(MSA-Y)

14.04.2017 14:27:26 TSI
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